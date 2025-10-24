Cao thủ MMA ăn 6.000 calo mỗi ngày vẫn giảm 2 kg

(VTC News) -

Tom Aspinall là cái tên được quan tâm nhất của giới võ thuật tổng hợp (MMA) trong tuần này. Anh sẽ trở lại võ đài sau hơn một năm vắng bóng để thi đấu trận bảo vệ đai vô địch UFC tại Abu Dhabi (UAE) trước sự thách thức của Ciryl Gane.

Để chuẩn bị cho màn tỷ thí này, Tom Aspinall (sinh năm 1993) thực hiện chế độ ăn kiêng và tập luyện đặc biệt để đảm bảo có thể trạng tốt nhất. Tờ The Sun vừa hé lộ hình ảnh mới nhất của nhà vô địch UFC hạng nặng với cơ thể đồ sộ, cơ bắp tăng nhiều so với lần thượng đài gần nhất.

Chế độ ăn của Aspinall được giám sát bởi tiến sĩ Sean Aspinall, chuyên gia dinh dưỡng thể thao đối kháng nổi tiếng. Sean cho Tom Aspinall nạp gần 6.000 calo mỗi ngày trong 4 tuần cuối của chương trình huấn luyện. Trung bình người châu Âu trưởng thành tiêu thụ khoảng 2.000 calo mỗi ngày, tức chỉ bằng 1/3 số năng lượng mà võ sĩ 32 tuổi nạp vào.

Cơ thể của Tom Aspinal thay đổi rõ rệt.

Thực đơn của Tom Aspinall gồm 600g carbohydrate,390g protein,180g chất béo mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, nhà vô địch khởi đầu bằng một ly "protein shake" (thức uống bổ sung protein dạng sữa lắc) cùng bánh mì nướng phết mứt. Để đảm bảo đủ nước cho buổi tập đầu tiên, Tom bổ sung điện giải. Bữa ăn sau tập đầu tiên gồm chuối và tiếp tục là protein shake, sau đó vài giờ là mì ống với thịt gà và rau củ. Anh thường ăn kèm sữa chua Hy Lạp, việt quất và mật ong để thỏa cơn thèm ngọt.

Trước buổi tập thứ hai trong ngày, Tom tiếp tục nạp điện giải và carbohydrate trong khi tập, đồng thời ăn thịt gà, cơm và salad. Khi về nhà, anh ăn khoai lang với thịt băm nạc và rau củ, rồi kết thúc ngày bằng một ly protein shake thứ ba trước khi ngủ để hỗ trợ phục hồi qua đêm.

Chế độ ăn và luyện tập đã mang lại kết quả rõ rệt cho thể hình của Tom. Võ sĩ người Anh không hề tăng cân với lượng calo nạp vào cao gấp 3 lần người thường. Trái lại, Tom Aspinall giảm 2 kg trọng lượng tổng thể. Anh làm được như vậy là nhờ khối lượng vận động cực khủng, có thể tiêu thụ tới hơn 7.000 calo mỗi ngày. Tom Aspinall không bị mất cơ, chỉ "tái cấu trúc" khối lượng cơ thể (giảm mỡ, tăng mật độ cơ bắp giúp người nhẹ hơn và săn chắc hơn".

Điều thú vị là Tom Aspinall duy trì 59 kg khối lượng cơ xương. Khối lượng mỡ cơ thể giảm 2,4 kg, chỉ còn 13 kg. Với cân nặng hiện tại khoảng 115,5 kg, tỷ lệ mỡ của Tom chỉ còn 11,2% – một con số khó tin đối với một võ sĩ hạng nặng.

Các võ sĩ hạng nặng (hạng cao nhất) của UFC không cần cắt cân mà thường tối ưu sức mạnh và khối lượng tổng thể. Tỷ lệ mỡ của họ thường trên 15%. Rất hiếm võ sĩ siết tỷ lệ mỡ chỉ còn khoảng 11% - con số tương đương với các vận động viên thể hình hoặc võ sĩ hạng nhẹ hơn. Tỷ lệ này tương ứng với hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Tom Aspinall. Lượng mỡ cực thấp giúp anh nhanh nhẹn, linh hoạt và phục hồi tốt hơn.