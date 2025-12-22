Cao Bằng: Có nơi ngập suốt 3 tháng, người dân chưa thể về nhà

Ảnh hưởng của hai cơn bão số 10 và 11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu, nhiều khu dân cư rơi vào cảnh cô lập. Đến ngày 21/12, sau gần 3 tháng, ghi nhận tại khu dân cư thôn Lũng Phầy (xã Quảng Uyên) cho thấy khu vực này vẫn chìm trong nước.

Theo người dân, nước bắt đầu dâng từ ngày 30/9, nhanh chóng ngập cây cối, ruộng vườn, nhà cửa... có nơi mực nước dâng gần sát mái. Tưởng rằng nước sẽ sớm rút như những lần trước để ổn định cuộc sống, nhưng không ai ngờ tình trạng ngập úng lại kéo dài đến nay.

Nhà ngập sâu trong nước, người dân thôn Lũng Phầy phải di chuyển bằng bè tự chế. (Ảnh: X.Đ)

Anh Cao Hoàng, người dân địa phương, cho biết mực nước rút không đáng kể, sau nhiều tháng chỉ giảm khoảng 30cm. Anh lo ngại khu vực này sẽ dần biến thành ao tự nhiên, khiến người dân không thể trở lại cuộc sống như trước.

Sáng 21/12, trao đổi với VietNamNet, bà Hoàng Thị Hiếu – Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên (Cao Bằng) – cho biết trên địa bàn xã hiện còn nhà của 7 hộ dân ở thôn Lũng Phầy bị ngập sâu trong nước suốt gần 3 tháng qua.

Theo bà Hiếu, khu vực này nằm trong vùng lòng chảo nên trước đây mỗi khi xảy ra ngập, nước chỉ tồn đọng trong thời gian ngắn rồi rút. Tuy nhiên, đợt ngập lần này, sau khi nước dâng lên thì không rút, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Đến nay, địa phương vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân khiến nước tồn đọng kéo dài, nhiều khả năng do hệ thống hang ngầm trong khu vực bị đầy nước. UBND xã đã bố trí tạm thời 7 hộ dân với 24 nhân khẩu ở nhà công vụ giáo viên để đảm bảo an toàn.

“Các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu mưu sinh bằng nông nghiệp và chăn nuôi. Hằng ngày, người dân vẫn quay lại xóm để chăn thả trâu, bò vì gia súc được nuôi trên núi cao, không bị ngập”, bà Hiếu nói.

Một số hình ảnh tại thôn Lũng Phầy:

Nhà cửa, hoa màu hiện còn ngập sâu trong nước. (Ảnh: Cao Bằng Hóng)

Đây là đợt ngập kéo dài chưa từng thấy tại khu vực này. (Ảnh: Cao Bằng Hóng)

Gần 3 tháng trôi qua, mực nước chỉ giảm khoảng 30cm. (Ảnh: Cao Bằng Hóng)

Nhà cửa ngập sâu, người dân chưa biết khi nào mới có thể ổn định cuộc sống. (Ảnh: Cao Bằng Hóng)