(VTC News) -

Cảnh sát Mỹ bắt người mang súng trường AR-15, ngăn chặn xả súng tại sân bay. (Nguồn: CBS)

Chính quyền Atlanta cho biết họ ngăn chặn được thảm kịch xả súng hôm 20/10 sau khi gia đình một người đàn ông báo với cảnh sát rằng anh ta đang trên đường đến sân bay thành phố để "bắn phá".

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường tấn công AR-15 với 27 viên đạn trong xe tải của người đàn ông này, đỗ bên ngoài Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Cảnh sát trưởng thành phố, Darin Schierbaum nói: "Có 27 viên đạn có thể đã được bắn ra từ khẩu súng này".

Sở cảnh sát cho biết Billy Cagle, 49 tuổi, bị bắt vì tình nghi đe dọa khủng bố, âm mưu tấn công nghiêm trọng và vướng vào các cáo buộc khác liên quan đến vũ khí. Hiện vẫn chưa rõ liệu anh ta có luật sư đại diện hay không.

Schierbaum cho biết các nhà điều tra đang nỗ lực xác định động cơ. Một số quan chức cho biết Cagle có "vấn đề về tâm thần" nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong một bài viết trên Facebook hôm 19/10, Cagle viết: "Tôi nói với các con rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy kiện, chúng có thể được bồi thường 50-100 triệu USD".

Người thân của Cagle chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Vũ khí bị thu giữ.

Gia đình Cagle báo cảnh sát ở Cartersville, phía tây bắc Atlanta, rằng anh ta đang phát trực tiếp kế hoạch của mình trên mạng xã hội, Schierbaum cho biết.

"Theo lời họ, anh ta đang trên đường đến sân bay để bắn, và gia đình nói rằng anh ta sở hữu một khẩu súng trường. Điều chúng tôi không biết là Cagle đã đến sân bay rồi", Schierbaum nói.

Video an ninh cho thấy Cagle bước vào nhà ga phía nam đông đúc của sân bay lúc 9h29 sáng, 11 phút trước khi cảnh sát ở Cartersville báo cho chính quyền Atlanta. Anh ta có vẻ "rất quan tâm" đến khu vực làm thủ tục của TSA (an ninh sân bay), Schierbaum nói.

Theo cảnh sát trưởng, các sĩ quan tìm thấy Cagle lúc 9h54 sáng và bắt giữ anh ta. Anh ta không có vũ khí vào thời điểm đó. Cảnh sát khám xét chiếc xe Chevrolet của Cagle và tìm thấy khẩu súng trường với 27 viên đạn.

Thị trưởng Atlanta Andre Dickens nói với các phóng viên: "Chúng ta đang đứng đây nói về một thảm kịch đã được ngăn chặn, thay vì nói về hơn 27 sinh mạng đã mất hoặc bị thương tại sân bay bận rộn nhất thế giới".