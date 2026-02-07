Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày 6/2

(VTC News) -

Trong ngày 6/2, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT. Hoạt động này được triển khai thống nhất tại 34/34 địa phương trong hai khung giờ từ 10h–14h và 19h–24h.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 55.622 lượt phương tiện, gồm 1.713 xe khách, 3.599 xe tải, 11.195 xe con, 37.736 xe mô tô và 1.203 xe thô sơ, phương tiện khác. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 1.901 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 xe ô tô tải, 24 xe con, 1.820 xe mô tô và 55 xe thô sơ, phương tiện khác.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều hành vi vi phạm khác như không có giấy phép lái xe (722 trường hợp), không có đăng ký xe (575 trường hợp), không có gương chiếu hậu (26 trường hợp)…; tạm giữ 1.901 phương tiện, tước 243 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trong các khung giờ thực hiện mệnh lệnh kiểm soát nêu trên không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn vào dịp cận Tết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã được chỉ đạo đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Việc toàn lực lượng cùng thực hiện một chuyên đề vi phạm trong cùng thời điểm trên phạm vi cả nước sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ, kể cả trong các dịp lễ, Tết.

Mục tiêu cao nhất là từng bước hình thành và củng cố thói quen văn hóa giao thông trong xã hội, đó là “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

Cục CSGT thông tin thêm, căn cứ lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết 22/2), lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ. Đối với các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TPHCM và các trục cao tốc, liên tỉnh, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc kéo dài, đặc biệt trong những ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ, khi lượng xe cộ tăng vọt.

Đối với những tuyến quốc lộ có lượng xe máy đông, cảnh sát giao thông sẽ có quyết định cấm ô tô trọng tải lớn theo khung giờ để tránh xảy ra xung đột, hạn chế các rủi ro. "Chúng tôi cũng sẵn sàng bố trí xe đặc chủng, để dẫn các đoàn xe máy đông thoát khỏi các điểm ùn ứ", đại diện Cục CSGT thông tin.

Cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: Sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm.