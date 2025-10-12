Cảnh sát giao thông tặng quà, giúp dân ngoại thành Hà Nội dọn dẹp sau ngập lụt

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão và mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư tại các xã Thư Lâm, Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) bị ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ di dời người dân và tài sản khỏi vùng ngập.
Sáng 12/10, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, Phòng CSGT Hà Nội tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ phối hợp cùng chính quyền địa phương cứu trợ, hỗ trợ người dân tại các xã Thư Lâm, Đa Phúc, Trung Giã dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống sau ngập lụt.
CSGT Hà Nội trao 300 suất quà cho người dân thôn Lai Sơn (xã Trung Giã), gồm ủng cao su, găng tay, dầu gió, thuốc, nước muối sinh lý, nước sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT Hà Nội cho biết: “Ngoài cứu trợ khẩn cấp, điều người dân cần nhất là sự sẻ chia, đồng hành. Chúng tôi đã vận động hội viên quyên góp, phân loại, đóng gói vật dụng, thuốc men, trao tận tay người dân vùng ngập”.
CSGT lội nước, mang quà và nhu yếu phẩm đến tận tay người dân.
Để việc hỗ trợ diễn ra nhanh chóng, các chiến sĩ CSGT chia nhau lội nước, len lỏi vào từng ngõ nhỏ trao quà, giúp người dân vùng ngập vượt qua khó khăn.
Những cái bắt tay, lời an ủi, động viên của CSGT tiếp thêm tinh thần cho người dân vùng ngập, giúp họ vững vàng, sớm ổn định cuộc sống.
Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết: “Từ ngày 8/10 đến nay, lực lượng CSGT phối hợp cùng công an các xã và quân đội địa phương đã tổ chức di dời an toàn hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu tại các xã Trung Giã, Đa Phúc và Thư Lâm”.
Sau khi nước rút, CSGT Hà Nội huy động lực lượng và phương tiện đến các khu vực bị ảnh hưởng, chung tay cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, ổn định cuộc sống.
Các chiến sĩ di dời, thu dọn những vật dụng bị hư hỏng do ngập nước, giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt sau mưa lũ.
