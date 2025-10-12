Cảnh sát giao thông tặng quà, giúp dân ngoại thành Hà Nội dọn dẹp sau ngập lụt

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão và mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư tại các xã Thư Lâm, Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) bị ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ di dời người dân và tài sản khỏi vùng ngập.