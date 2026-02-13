Cảnh sát giao thông Lào Cai mở đường đưa cháu bé bị ngã từ tầng 2 đi cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 13/2, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai kịp thời sử dụng xe công vụ hỗ trợ đưa một cháu bé bị tai nạn nghiêm trọng tới cơ sở y tế, bảo đảm an toàn, góp phần giảm thiểu rủi ro về tính mạng.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 70, Km 62 (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai), tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Bàn Văn Nam (SN 1998, trú tại thôn Ngòi Thìu, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai). Anh Nam cho biết con gái anh, cháu Phương (sinh năm 2024), đang trong tình trạng nghi ngờ tổn thương nghiêm trọng sau khi ngã từ tầng 2 nhà sàn xuống nền bê tông, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng báo cáo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, đồng thời sử dụng xe công vụ đưa cháu bé cùng người nhà đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Trên đường di chuyển, cán bộ, chiến sĩ vừa khẩn trương bảo đảm an toàn giao thông, vừa chủ động liên hệ trước với bệnh viện để chuẩn bị tiếp nhận cấp cứu, với mong muốn giành từng phút quý giá cho cháu bé.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, cháu bé được đưa đến bệnh viện kịp thời, được tiếp nhận, thăm khám và cấp cứu nhanh chóng.

Thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương trên cả nước đã kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy cấp.

Tại Hà Nội, cán bộ Đội CSGT số 6 từng sử dụng xe đặc chủng mở đường, đưa một sản phụ chuyển dạ giữa giờ cao điểm đến bệnh viện an toàn.

Ở Nghệ An, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng hỗ trợ đưa một cháu bé bị co giật tới cơ sở y tế trong điều kiện giao thông đông đúc.

Những việc làm trên không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tính nhân văn của lực lượng thực thi pháp luật trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.