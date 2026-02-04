Bình luận xúc phạm cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh, hai người bị xử lý

(VTC News) -

Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã làm việc và xử lý một số tài khoản bình luận xúc phạm danh dự cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Công an làm việc với chủ tài khoản bình luận xúc phạm CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên, liên quan vụ việc một cán bộ CSGT hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.

Cụ thể, tại bài viết có tiêu đề “Cao Ngạn 1 vụ nữa ạ” trong nhóm “Hóng biến Thái Nguyên”, tài khoản “Thái Nguyên Hunter” do N.T.A, (SN 1988, trú tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) bình luận mang tính xúc phạm, xuyên tạc, thiếu chuẩn mực, gây bức xúc dư luận.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với tài khoản Facebook “Triệu Sơn” cũng có những bình luận xúc phạm, kích động. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là T.H.S, (SN 1954, trú phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên). Công an phường Phan Đình Phùng đã mời người này lên làm việc và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, ứng xử văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cán bộ CSGT và một người dân tử vong.

Trước đó, khoảng 11h32 ngày 4/2, trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, trong lúc lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, một xe ben bất ngờ đâm vào phía sau xe tải đang dừng kiểm tra.

Vụ tai nạn khiến một cán bộ CSGT và một người dân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.