'Cảnh sát AI' Hà Nội trực chiến 24/24, phục vụ người dân trong mọi tình huống

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội vừa đưa vào vận hành 4 sản phẩm chuyển đổi số mới, trong đó nổi bật là “Cảnh sát AI” với tổng đài viên trí tuệ nhân tạo 1900.0113 và trợ lý ảo chatbot trên ứng dụng iHanoi.

Với hệ thống tổng đài viên AI, người dân chỉ cần gọi đến số 1900.0113 là có thể đặt câu hỏi, phản ánh hoặc tố giác vi phạm. Tổng đài hoạt động miễn phí, 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần.

Hệ thống được thiết kế với nhiều nhánh nội dung, trong đó tập trung vào hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh về an ninh trật tự, xử lý thông tin liên quan đến tố giác tội phạm.

Người dân trò chuyện trực tiếp với Công an AI của Công an TP Hà Nội (Ảnh: CACC).

Mọi dữ liệu sau khi ghi nhận sẽ được tự động phân loại và chuyển đến đơn vị phụ trách như: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Công an thành phố… để kịp thời xử lý.

Song song với tổng đài, người dân có thể sử dụng trợ lý ảo chatbot thông qua ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi” hoặc quét mã QR.

Chatbot AI cho phép người dùng tương tác bằng văn bản hoặc giọng nói để tra cứu thông tin, nhận hướng dẫn chi tiết về các thủ tục cư trú, căn cước công dân, đăng ký phương tiện…

Công an Hà Nội đã dán hơn 8.000 tờ in mã QR tại trụ sở, khu dân cư và điểm công cộng để việc tiếp cận trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Tổng đài viên AI của Công an TP Hà Nội. (Ảnh: CACC)

Ngoài hai tiện ích trên, Công an Hà Nội còn triển khai ba sản phẩm công nghệ khác nhằm phục vụ nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Đó là hệ thống tổng đài thông minh 113, 114 có khả năng lọc bỏ cuộc gọi rác, chuyển giọng nói thành văn bản để nhanh chóng phân tích và xử lý tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Bảo tàng số Công an Hà Nội ra đời giúp người dân có thể tham quan ảo 360 độ, tìm hiểu các hiện vật, nhân vật, sự kiện lịch sử của ngành chỉ với một cú nhấp chuột.

Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử cũng được xây dựng, tạo nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ lâu dài cho hoạt động của lực lượng công an.