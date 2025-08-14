Bão Podul đổ bộ Đài Loan: Hơn 100 người bị thương, 8.000 người phải sơ tán

(VTC News) -

Cơ quan Thời tiết Trung ương (CWA) của Trung Quốc cho biết sức gió giật lên tới 178 km/giờ được ghi nhận ngay trước khi cơn bão đổ bộ vào huyện Đài Đông. Nhiều viên chức phụ trách thảm họa cho biết một người mất tích sau khi đi câu cá và 112 người khác bị thương. Ngoài ra có hơn 8.000 người phải sơ tán.

Khi cơn bão Podul quét qua, nhiều khu vực miền trung và miền nam Đài Loan cũng bị bão tàn phá, nó quật đổ hàng chục cây xanh và gây ra lũ lụt. Đường phố ở thành phố cảng Cao Hùng ngổn ngang cành cây gãy.

Lưu đồ bão Podul.

Bão Podul đổ bộ Đài Loan vào chiều ngày 13/8. (Ảnh: Nation Thailand)

"Cao Hùng, Đài Nam và Gia Nghĩa sẽ trở thành điểm nóng mưa lớn, trong khi dự kiến mưa sẽ tăng ở Bành Hồ và Kim Môn", NDTV trích dẫn nguồn tin tiết lộ.

Ngoài ra, bão Podul còn khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, trường học đóng cửa. Hơn 63.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện. Dịch vụ đường sắt cao tốc ở bờ biển phía tây bị cắt giảm, trong khi dịch vụ tàu hỏa ở phía đông nam bị hủy bỏ. Nhiều dịch vụ phà cũng bị tạm dừng.

Các quan chức phụ trách thảm họa cho biết hơn 31.500 binh sĩ sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ. CWA thông tin thêm nhiều khu vực miền núi ở Cao Hùng và Đài Nam có thể hứng chịu lượng mưa tích lũy từ 400-600 mm từ ngày 12 - 14/5.

Sau bão, nhiều khu vực hứng chịu mưa lớn. (Ảnh: Nation Thailand)

Tại Trung Quốc đại lục, một số trường học ở Quảng Đông cùng dịch vụ tàu hỏa và phà tạm thời dừng hoạt động. Trong khi một số khu vực ở các tỉnh khác như Hồ Nam và Giang Tây dự báo có mưa lớn đến mưa rất lớn.

Hồi tháng 7, Đài Loan cũng hững chịu cơn bão Danas khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều hộ gia đình vẫn chưa khắc phục xong thiệt hại từ trận bão này.

Sau khi bão Danas đổ bộ, một số khu vực tại Đài Loan ghi nhận lượng mưa trong một tuần bằng lượng mưa của cả năm kể từ ngày 28/7 đến 4/8. Tình hình thời tiết xấu, tiếp tục khiến 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 78 người bị thương.