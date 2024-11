Cảnh hoang tàn, nhếch nhác tại khu trưng bày sản phẩm làng nghề ở Phú Yên

Khu trưng bày các sản phẩm làng nghề huyện Tuy An nằm trên khu đất rộng khoảng 1ha, sát quốc lộ 1 qua địa phận thôn Phú Thạnh (xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bỏ hoang nhiều năm nay, hiện thành nơi tài xế đường dài vào đỗ xe, nghỉ ngơi.