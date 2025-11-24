Cảnh cáo người phụ nữ ở TP.HCM đăng tin sai sự thật về mưa lũ Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 24/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đã mời làm việc bà L.T.T.T. (ngụ phường Bình Dương) để làm rõ hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng về tình hình mưa lũ tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên), gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, mưa lũ ở một số tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trong khi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí sai sự thật, làm nhiễu loạn dư luận và cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước thực trạng này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình trên không gian mạng. Ngày 23/11, lực lượng chức năng phát hiện bà T. đã đăng tải nội dung không đúng sự thật liên quan mưa lũ.

Làm việc với cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm, tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã tiến hành nhắc nhở, cảnh cáo đối với trường hợp này.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ nên tham khảo nguồn tin chính thống từ cơ quan Nhà nước, đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả để tránh bị lợi dụng, vô tình phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến cộng đồng.