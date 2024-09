Cảnh báo sạt lở ở 4 tỉnh miền Trung và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 24/9/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (24/9), Thanh Hóa đến Quảng Ngãi; khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/9 đến 3h ngày 24/9 có nơi trên 40mm như: Đa Krông (Quảng Trị) 44,6mm, Hòa Tiến (Đắk Lắk) 72,2mm, Ya Xiêr (Kon Tum) 59,6mm…

Ngày và đêm 24/9, Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Thanh Hóa: Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy.

Nghệ An: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, thị xã Thái Hoà.

Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, Thạch Hà.

Quảng Bình: Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, TP Đồng Hới, Tuyên Hóa.

Trên biển, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 16-20 độ vĩ Bắc. Vùng biển phía Nam của vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) mưa rào và dông mạnh.

Ngày và đêm 24/9, vùng biển phía Nam của vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày (đêm 25/9 đến ngày 3/10).

Trong đó, Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 29-30/9, khu vực này khả năng mưa rào và dông rải rác.

Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khoảng đêm 1/10 đến ngày 3/10, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác.

Tại Hà Nội, bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thể hiện, từ 25/9-1/10, Thủ đô duy trì ngưỡng nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 24-26 độ C. Đan xen những ngày không mưa là những ngày xuất hiện mưa rào và dông.

Ngày 2-3/10, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm khoảng 3 độ C so với ngày hôm trước, về ngưỡng 28 độ C, trời nhiều mây, không mưa.