Lâm Đồng thúc đẩy triển khai các dự án, khu vực thu hút đầu tư

(VTC News) -

Tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư lựa chọn sản xuất, kinh doanh hiện đang còn rất lớn, ở nhiều lĩnh vực.

Lâm Đồng sau hợp nhất được xem là “điểm hẹn” của những tiềm năng. Nơi đây có Đà Lạt - thành phố sinh thái thông minh tương lai; có Đắk Nông - vùng di sản địa chất toàn cầu với rừng nguyên sinh và bô xít; có Bình Thuận - miền biển đầy nắng gió, nơi đang phát triển mạnh mẽ cùng du lịch, năng lượng tái tạo và kinh tế biển.

Du lịch là một trong những ngành được Lâm Đồng chú trọng phát triển, với nhiều loại hình thu hút như du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch MICE, du lịch sinh thái, du lịch canh nông và du lịch thể thao mạo hiểm.

Lâm Đồng còn nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, với hơn 107,2 nghìn ha; diện tích nuôi trồng thủy sản 6.150ha. Tỉnh cũng có nhiều thương hiệu nông sản nổi tiếng.

Trung tâm đô thị Đà Lạt. (Ảnh tư liệu)

Hiện, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã rà soát 2.934 dự án đầu tư trên địa bàn, phân loại thành tám hạng mục chính (bao gồm quy hoạch, GPMB, thủ tục hành chính, hạ tầng kỹ thuật...), phân công địa phương trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tỉnh cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính, từ khảo sát đến hoàn thiện hồ sơ đầu tư kinh doanh, nhằm tối đa hoá thời gian triển khai thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh có 42 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 14.340,7 tỷ đồng.

Tháng 5, 6, 7/2025, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chín dự án mới trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, du lịch, bất động sản, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, với diện tích hơn 2.300 ha và tổng vốn trên 33 nghìn tỷ đồng.

Tiêu biểu như dự án Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né (cấp và điều chỉnh ngày 5/7, diện tích 218 ha, vốn 12 nghìn tỷ đồng, tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp); Khu chăn nuôi bò sữa Đắk Nông (hơn 500 ha, vốn 5.000 tỷ đồng, hướng tới công nghiệp chế biến nông sản); và Khu dân cư kiểu mẫu Gia Hiệp (200 ha, vốn 3.000 tỷ đồng, góp phần xây dựng đô thị xanh).

Bên cạnh đó, 17 dự án đã hoàn thành thủ tục và đang triển khai đầu tư xây dựng; 12 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, trong đó có cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Bắc - Nam đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành…

Những dự án này không chỉ giải quyết tồn đọng mà còn mở ra hướng phát triển mới, với các nhà đầu tư lớn tập trung vào phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, du lịch và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, mỗi dự án có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời yêu cầu các sở chuyên ngành, địa phương, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án có tính khả thi cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương cùng tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án. (Ảnh: Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp)

Với những nỗ lực này, Lâm Đồng kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.