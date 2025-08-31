HaUI đào tạo 10 chương trình học bằng tiếng Anh với nhiều suất học bổng

(VTC News) -

Quốc tế hóa giáo dục là chiến lược trọng tâm của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), từ năm học 2025–2026, Nhà trường triển khai 10 chương trình học bằng tiếng Anh, giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng vừa giỏi chuyên môn, vừa thành thạo ngoại ngữ, với mục tiêu nâng cao tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

TS. Thân Thanh Sơn - Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chia sẻ với VTC News, TS. Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với nhiều ưu thế vượt trội. Đây là bước đi chiến lược của Nhà trường, mở ra một "cánh cửa" mới với nhiều cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện.

Điều này mang lại cơ hội trao đổi, giao lưu học thuật cho sinh viên; khẳng định vai trò của HaUI là một trong những cơ sở giáo dục tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu.

Kỳ tuyển sinh năm 2025, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 400 chỉ tiêu cho 10 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh gồm: Kế toán; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Hiện nay, Nhà trường đang tập trung vào các khối, ngành có nhu cầu cao từ thị trường lao động quốc tế cũng như trong nước: Khối STEM, khối Du lịch, Kinh doanh và Quản lý.

Sinh viên HaUI tự tin hội nhập và kết nối cùng bạn bè, giảng viên quốc tế.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sinh viên được hỗ trợ củng cố năng lực ngoại ngữ. Do đó, HaUI đã xây dựng các lộ trình hỗ trợ ngoại ngữ trong giai đoạn đầu, giúp sinh viên làm quen và thích nghi dần với môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều này đảm bảo mỗi sinh viên đều có cơ hội phát triển toàn diện, “không bị bỏ lại phía sau” chỉ vì rào cản ngôn ngữ.

Theo TS. Thân Thanh Sơn, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, xác định rõ đội ngũ giảng viên là yếu tố then chốt quyết định thành công của các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Nhà trường đã có các chính sách để thu hút các chuyên gia và nhà khoa học nước ngoài đến giảng dạy, đồng giảng. Việc kết hợp đội ngũ giảng viên của Nhà trường và giảng viên đến từ các trường đại học nước ngoài nhằm tận dụng tối đa lợi thế của từng nhóm.

Theo trưởng phòng Đào tạo HaUI, với trên 200 doanh nghiệp hợp tác chiến lược, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Trên cơ sở đó, HaUI đã chuẩn bị các chương trình thực tập tại doanh nghiệp trong nước và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài để đảm bảo sinh viên có cơ hội tiếp cận với những công nghệ và quy trình làm việc hiện đại. Điều này giúp SV sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại doanh nghiệp quốc tế.

Sinh viên ngành Du lịch tự tin thuyết trình báo cáo bằng tiếng Anh tại Hội thảo khoa học.

Để khuyến khích và đồng hành cùng sinh viên theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, Nhà trường cung cấp nhiều hình thức học bổng hỗ trợ sinh viên, cụ thể:

Thứ nhất: Học bổng đầu vào dành cho sinh viên nhập học với chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh.

* Mức 1: Học bổng 100% học phí toàn khóa (Khoảng 185 triệu đồng/suất), số lượng dự kiến: 10 suất.

Đối tượng và tiêu chí xét học bổng: Thí sinh nhập học chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 đạt thủ khoa của mỗi chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh.

* Mức 2: Học bổng 75% học phí toàn khóa (Khoảng 138,5 triệu đồng/suất), số lượng dự kiến: 20 suất.

Đối tượng và tiêu chí xét học bổng: Thí sinh nhập học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 có điểm cao thứ hạng 2, 3 của mỗi chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

* Mức 3: Học bổng 50% học phí toàn khóa (Khoảng 92,5 triệu đồng/suất), số lượng dự kiến: 30 suất. Đối tượng và tiêu chí xét học bổng: Thí sinh nhập học chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2025 có điểm cao thứ hạng 4, 5, 6 của mỗi chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Thứ hai: Học bổng khuyến khích học tập: Dành cho sinh viên đại học chính quy đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện trong học kỳ (không tính sinh viên đã nhận học bổng đầu vào HaUI).

Thứ ba: Học bổng khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

Dành cho sinh viên đại học chính quy có hoàn cảnh khó khăn đạt yêu cầu về kết quả học tập, rèn luyện mà không thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí của nhà nước.

Thứ tư: Học bổng tài trợ của các doanh nghiệp: Dành cho sinh viên đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu của nhà tài trợ.

TS. Thân Thanh Sơn nhấn mạnh: “Mục tiêu lớn nhất của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khi triển khai 10 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, nhằm nâng cao tỷ lệ SV có thể làm việc trong môi trường quốc tế, từ đó khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng như trên bản đồ nhân lực toàn cầu”.

Để đạt được mục tiêu đó, Nhà trường tập trung trang bị cho SV hai nền tảng quan trọng. Thứ nhất là kiến thức chuyên môn vững vàng, cập nhật theo chuẩn quốc tế, gắn với thực tiễn nghề nghiệp và nhu cầu doanh nghiệp. Thứ hai là khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, trình bày, thuyết trình, đàm phán và trao đổi học thuật bằng tiếng Anh.

Việc mở rộng các ngành học bằng tiếng Anh là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường. Kế hoạch này đã được triển khai và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong tương lai.