Người nước ngoài, thầy giáo 4 lần IELTS 9.0 cũng giải sai đề tiếng Anh

Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức cho các môn thi tốt nghiệp THPT 2025. Sau khi có đáp án chính thức, thí sinh bắt đầu tìm lại bài giải của các giáo viên tiếng Anh để đối chiếu. ThS Vũ Mai Phương, giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội, cũng đã thông báo đáp án do cô đưa ra trùng với đáp án của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, hình ảnh cô giáo cau mày giải đề trên sóng livestream được dân mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều thí sinh cũng bày tỏ cảm xúc tương tự vì phải giải đề thi môn tiếng Anh quá khó so với tưởng tượng.

Ethan Kelly và người bạn Tony cùng giải đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh. (Ảnh: FBNV)

Thầy giáo nước ngoài lúng túng vì đề khó

Cũng tham gia "đường đua" giải đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Ethan Kelly (33 tuổi, người Australia), YouTuber, đồng thời là giáo viên dạy tiếng Anh online, đăng tải clip giải đề thi vào ngày 29/6.

Thầy giáo này chọn giải mã đề 1102 và bắt đầu "kêu trời" khi làm bài đọc ở trang đầu tiên. Anh nhận xét đề thi khá khó hiểu, cách ra đề khiến người giải phải đọc đi đọc lại 10 lần, phân tích ngược xuôi mới có thể chốt đáp án.

Trong clip dài 20 phút, giải trang 1 và trang 4 của đề thi, thầy Kelly giải sai 2 câu so với đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, ở câu 5, thầy giáo chọn D, nhưng đáp án của bộ lại là C, còn câu 30 thầy chọn D trong khi đáp án do bộ công bố lại là A.

Ngoài ra, ở câu 6, sau khi đọc đề nhiều lần và cân nhắc kỹ, thầy giáo người Australia khẳng định đáp án B và D đều đúng. Thậm chí, anh còn khẳng định "nếu không đúng sẽ bỏ luôn tiếng Anh". Đáp án của Bộ GD&ĐT ở câu này là D.

Ngoài ra, thầy Ethan Kelly rủ một người bạn đến nhà để cùng giải đề. Trong clip được đăng tải trên YouTube, thầy giáo giới thiệu người bạn tên là Tony, từng làm giáo viên tại Australia. Người bạn này được giao thử thách giải đề trong 50 phút để nhận 100 AUD.

Chỉ sau 6 phút giải đề, Tony bắt đầu nhận xét đề khó, một câu trong bài đọc bị sai cấu trúc câu, cụ thể là đặt dấu phẩy không đúng vị trí. Thầy giáo này cũng bất ngờ khi học sinh phổ thông tại Việt Nam phải giải đề thi khó như vậy.

Kết quả, sau thời gian xoay xở với đề thi của học sinh Việt Nam, Tony làm đúng 25/40 câu hỏi, tương đương 6,25 điểm.

"Tôi đã tốt nghiệp phổ thông ở Australia lâu rồi, nhưng tôi nhớ là mình chưa bao giờ phải làm đề thi nào khó và đánh đố như vậy cả", Tony chia sẻ trong clip do Ethan Kelly đăng tải.

Bài làm của thầy Đặng Trần Tùng có 3 câu khác với đáp án tham khảo. Đáp án tham khảo được công bố trên clip trùng khớp với đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT.

4 lần đạt IELTS 9.0 cũng giải sai

Không riêng giáo viên nước ngoài, giáo viên người Việt có nhiều kinh nghiệm dạy tiếng Anh cũng gặp khó khăn khi giải đề thi môn tiếng Anh.

Dù đã có 4 lần đạt 9.0 trong bài thi IELTS, thầy Đặng Trần Tùng, cũng phải thốt lên: "Mình ghét bài này" khi giải bài đọc về chủ đề Greenwashing trong đề thi, mã đề 1105.

Sau 50 phút làm bài, thầy giáo kiểm tra đáp án và tiếp tục hoang mang vì 3 câu trong bài làm có đáp án khác với đáp án tham khảo. Lúc đó, anh đỡ trán, thốt lên rằng: "Cái quái gì thế này".

Thầy Đặng Trần Tùng thừa nhận một câu làm sai do đọc đề không kỹ. Nhưng với 2 câu sai còn lại (câu 13 và 33), thầy giáo vẫn cho rằng đáp án của mình đưa ra là đúng. Tuy nhiên, khi Tri Thức - Znews đối chiếu với đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT, đáp án của thầy Tùng ở 2 câu này là sai.

Tổng kết bài làm và nhận xét đề thi, thầy giáo có 4 lần đạt IELTS 9.0 nói rằng câu hỏi trong đề thi không khó, nhưng cách đặt câu hỏi không theo mạch tiếng Anh tự nhiên. Điều này khiến thí sinh cảm thấy rất rối.

Thầy giáo cũng rất hiểu tâm trạng của thí sinh khi phải đối diện với đề thi có nhiều từ mới tương đương trình độ C1-C2. Tuy nhiên, anh khẳng định những từ mới này vẫn thông dụng trong đời sống thường ngày, không đến mức là từ cổ hay từ hiếm như một số người nhận xét.

"Thà mình thi IELTS được 9.0 còn hơn làm bài thi tốt nghiệp để lấy điểm 10. Bạn nào làm được bài này 10 điểm thì mình thật sự rất phục các bạn luôn”, thầy giáo thẳng thắn bày tỏ.