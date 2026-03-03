Phòng không Vùng Vịnh trụ được bao lâu trước đòn tấn công từ Iran?

Các đợt tấn công đáp trả của Iran đã nhằm vào các trung tâm đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn, làm rung chuyển các quốc gia vốn quen với môi trường an ninh tương đối ổn định. Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì hệ thống phòng không của các nước Vùng Vịnh trong trường hợp xung đột kéo dài.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV của Iran vào khu vực Juffair, thủ đô Manama, Bahrain, ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Dưới đây là số liệu về tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mà một số quốc gia trong khu vực cho biết đã đánh chặn kể từ khi xung đột bùng phát:

Kuwait đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 UAV, theo Hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) ngày 3/3.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết đã đánh chặn 169 trong tổng số 182 tên lửa được phát hiện, số còn lại rơi xuống biển. Nước này cũng đã đánh chặn 645 UAV, trong khi 44 chiếc khác rơi xuống lãnh thổ, theo Bộ Quốc phòng UAE.

Bahrain đã đánh chặn 70 tên lửa và 76 UAV, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 4/3, dẫn nguồn Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bahrain.

Qatar cho biết đã đánh chặn 101 trong tổng số 104 tên lửa được phát hiện, cùng 24 trong tổng số 39 UAV, đồng thời bắn hạ hai máy bay ném bom Su-24 của Iran, theo Hãng thông tấn Qatar.

Ả Rập Xê Út chưa công bố tổng số tên lửa hoặc UAV đã đánh chặn. Tuy nhiên, hai nguồn thạo tin cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị UAV nghi xuất phát từ Iran tấn công ngày 4/3. Sau đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 8 UAV gần các thành phố Riyadh và Al-Kharj.

Oman - quốc gia lâu nay đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran và phần lớn tránh được các cuộc tấn công - cũng bị ảnh hưởng khi cảng thương mại Duqm bị hai UAV nhằm mục tiêu hôm 2/3, và một tàu chở dầu bị tấn công cách bờ biển Masandam khoảng 5 hải lý.

Hiện chưa rõ các quốc gia Vùng Vịnh có thể duy trì năng lực phòng không trong bao lâu trước nguy cơ cạn kiệt nguồn lực. Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, Mỹ được cho là đã sử dụng khoảng 25% số tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

UAE và Qatar đã bác bỏ mạnh mẽ một báo cáo của Bloomberg cho rằng năng lực phòng không của hai nước đang suy giảm, khẳng định kho dự trữ tên lửa đánh chặn vẫn ở mức dồi dào và thông tin trên là không chính xác.

Hiện cũng chưa có đánh giá rõ ràng về mức độ suy giảm kho tên lửa và UAV của Iran. Một chuyên gia nhận định Iran sở hữu số lượng tên lửa đạn đạo tầm ngắn lớn hơn nhiều so với các loại tầm xa, khiến các nước láng giềng ở Vùng Vịnh trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương hơn.