Thời điểm lý tưởng để xem ‘Trăng máu’ tại Việt Nam ngày 8/9

(VTC News) -

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng của Trái Đất, khiến ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu trực tiếp lên bề mặt Mặt Trăng. Tuy nhiên, ánh sáng đỏ từ Mặt Trời vẫn len lỏi qua tầng khí quyển của Trái Đất và phản chiếu lên Mặt Trăng, tạo nên sắc đỏ đặc trưng – hiện tượng thường được gọi là “Trăng máu”.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội, từ 22h28 tối 7/9, nguyệt thực bắt đầu và kéo dài tới 3h55 sáng 8/9, trong đó nguyệt thực toàn phần bắt đầu từ 0h30 - 1h52 ngày 8/9.

Từ 0h30 đến 1h52 ngày 8/9, hiện tượng "Trăng máu" sẽ rõ rệt tại Việt Nam. (Nguồn: Alamy)

Không giống như nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần thiết bị bảo hộ. Chỉ cần một bầu trời quang đãng và tầm nhìn tốt về phía đông, người xem sẽ được chứng kiến Mặt Trăng dần tối đi và chuyển sang sắc đỏ kỳ ảo. Một chiếc ống nhòm sẽ giúp trải nghiệm thêm phần sống động.

Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), Việt Nam thuộc khu vực có thể quan sát trọn vẹn hiện tượng này. Ngoài ra, phạm vi có thể quan sát hiện tượng nguyệt thực trải dài qua nhiều khu vực thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.

Tuy nhiên để quan sát được nguyệt thực, yếu tố thời tiết rất quan trọng. Nếu trời có mưa, dông hoặc mây mù thì người dân không thể quan sát. Do đó để có thể quan sát được nguyệt thực trọn vẹn thì cần một bầu trời ít mây và nhìn thấy Mặt trăng.

Nếu bỏ lỡ sự kiện lần này, bạn sẽ phải chờ thêm 6 tháng nữa để chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần tiếp theo diễn ra vào ngày 3/3/2026.