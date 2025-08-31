Cận cảnh nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm cách đây tròn 80 năm

Cách đây tròn 80 năm, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao lại ấn kiếm cho Chính phủ Lâm thời khép lại chế độ phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Câu nói: "Trẫm nguyện làm dân của một nước độc lập, không muốn làm vua của một nước nô lệ” của vua Bảo Đại khi ấy trở thành dấu mốc lịch sử không thể phai mờ, đánh dấu sự cáo chung của triều Nguyễn sau 143 năm trị vì và khép lại vĩnh viễn chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. (Ảnh Tư liệu/Nguyễn T.A Phong).