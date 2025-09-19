Cận cảnh 59 công trình trên đất vàng Hồ Gươm sắp phải di dời để xây quảng trường

Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm), nơi tập trung nhiều trụ sở cơ quan, nhà dân và các công trình cũ, sẽ được quy hoạch, giải tỏa để xây dựng quảng trường - công viên hiện đại. Dự án còn tích hợp hệ thống không gian ngầm, đồng thời kết nối trực tiếp với ga C9 của tuyến metro số 2. TP Hà Nội đặt mục tiêu khởi công giai đoạn 1 trước ngày 10/10.
Ẩn sau dãy mặt tiền sầm uất của phố cổ là những căn nhà cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng. Tại số 61 Đinh Tiên Hoàng, con ngõ chung chưa đầy 1m là lối đi chung của gần 20 hộ dân, nơi những ngôi nhà chật hẹp, ẩm thấp và đã xuống cấp nhiều năm.
Suốt hàng chục năm qua, người dân phải sinh sống trong những căn nhà chỉ vỏn vẹn hơn chục m², chật hẹp và xuống cấp, nằm san sát nhau.
Tương tự, ngõ 24 phố Lý Thái Tổ nằm trong diện di dời của khu đất vàng, hiện là nơi ở của hơn chục hộ dân.
Nơi đây là chỗ ở của hàng chục hộ dân qua nhiều thế hệ, tất cả cùng chung một lối đi hẹp chỉ rộng hơn 1m. Khu vực tập trung nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, tường phủ đầy rêu mốc, không gian ẩm thấp và thiếu ánh sáng.
Ông Nguyễn Đức Hiền (ở ngõ 24 Lý Thái Tổ) cho biết: “Gia đình tôi đã sinh sống tại đây được gần 70 năm, cuộc sống ổn định, công việc và học hành của con cháu đều thuận tiện, nếu giờ chuyển sang khu vực Đông Anh hay khu đô thị Việt Hưng thì thay đổi rất lớn. Chúng tôi rất ủng hộ chủ chương của Nhà nước, để thành phố, đất nước phát triển hơn nữa, chỉ mong là Nhà nước có những chính sách đền bù thỏa đáng và hỗ trợ người dân”.
"Vừa hôm qua đi họp, chính quyền thông báo có hai nơi tái định cư là Việt Hưng và Đông Anh. Ai muốn chọn đất thì đăng ký, không thì nhận nhà tái định cư. Tôi phải bàn với con cái để quyết định, nếu tiền đền bù đủ mua nhà ở nội thành thì mua, còn không thì đành chấp nhận", bà Thúy (ở ngõ 24 phố Lý Thái Tổ) chia sẻ.
Bà cho biết thêm, phường Hoàn Kiếm thông báo việc di dời dự kiến vào khoảng tháng 11 - 12, nhưng vẫn cần thêm 2 - 3 cuộc họp để giải đáp thắc mắc của người dân. Đến nay, ngày di dời cụ thể vẫn chưa rõ, mọi người đều trong trạng thái chờ đợi. "Giá đất, giá vàng tăng từng ngày, chậm ngày nào thì người dân thiệt ngày đó. Nếu đền bù từ năm ngoái, tôi đã có thể mua được một căn hộ, nhưng đến nay giá cả tăng khiến việc mua nhà khó khăn hơn”, bà nói.
Một khách sạn trên mặt tiền phố Lý Thái Tổ, được xây dựng từ năm 2019 và mới đưa vào hoạt động từ đầu tháng 4 năm nay, cũng thuộc diện phải di dời.
Một số mặt bằng kinh doanh và trụ sở ngân hàng trong khu vực phải di dời để nhường chỗ cho dự án quảng trường phía đông Hồ Gươm đã đóng cửa, treo biển thông báo chuyển địa điểm.
Phòng Giao dịch khách hàng - Công ty điện lực Hoàn Kiếm đóng cửa, dán thông báo chuyển trụ sở làm việc. Đến nay, 7/7 cơ quan điện lực đã có phương án trụ sở mới, 6 đơn vị được bố trí tại khu đô thị mới Cầu Giấy, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm được bố trí tại địa điểm mới về số 5-7 Hàng Gà. Một số cơ quan khác cũng đã có địa điểm như Chi cục Dân số tại 144 Trần Phú, Viện Văn học tại 18C Phạm Đình Hổ, Văn phòng UBND TP tại 349 Phố Huế.
Cơ quan chức năng sẽ giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 2 công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể tại giai đoạn 2 .
Khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích dự kiến khoảng 2,14 ha, với ranh giới phía tây giáp Hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, còn phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Tại đây sẽ hình thành một quảng trường lớn kết nối trực tiếp với không gian cây xanh ven hồ, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm. Công trình được thiết kế gắn liền với hệ thống giao thông công cộng, giúp tăng khả năng tiếp cận, hạn chế phụ thuộc vào xe cá nhân và tạo dựng môi trường thân thiện cho người đi bộ.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất (17 tổ chức, 42 hộ dân) trên diện tích hơn 21.000 m², khu vực sau cải tạo sẽ có quảng trường lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe cùng hạ tầng hiện đại gồm cấp thoát nước, chiếu sáng, wifi, camera và nhà vệ sinh công cộng. Giai đoạn 2 sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng không gian ngầm gồm khoảng 3 tầng hầm, kết nối trực tiếp với ga C9, khu vực này dự kiến tích hợp các chức năng công cộng, văn hóa, thương mại và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân cũng như du khách.
Bình luận