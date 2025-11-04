Cận cảnh Honda SH160i/125i và Air Blade 160/125 bản 2026 vừa ra mắt

(VTC News) -

Cận cảnh Honda SH160i/125i và Air Blade 160/125 2026 mới nhất.

SH160i/125i: Sang trọng, hiện đại và đậm chất thể thao

Thiết kế phía trước của xe được tinh chỉnh với cụm đèn LED đồng bộ, thừa hưởng từ SH350i, giúp diện mạo xe cân đối và nổi bật hơn.

Phiên bản SH mới mang ngôn ngữ thiết kế châu Âu thanh thoát, hiện đại nhưng vẫn giữ nét mạnh mẽ đặc trưng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Xe sử dụng động cơ eSP+ 4 van đạt tiêu chuẩn Euro 3, vận hành êm, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được trang bị trên phiên bản phanh ABS của SH160i/125i sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và bánh sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột, giúp khách hàng an tâm hơn khi vận hành xe.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp của SH160i/125i, cho phép người lái tự tin, an tâm trong mọi tình huống như khi phanh gấp khi đang đi ở tốc độ cao hay trên mặt đường trơn trượt. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Lần đầu tiên, SH160i/125i được trang bị màn hình TFT 4,2 inch, hiển thị rõ nét, dễ quan sát. Mặt đồng hồ có kích thước 4,2 inch nổi bật trên nền đen cùng thiết kế tối giản, hiện đại, đem đến nét sang trọng cho tổng thể cụm đồng hồ trung tâm. Ngoài ra, hộc đồ trước được mở rộng, tích hợp cổng sạc USB-C, hỗ trợ sạc nhanh cho thiết bị di động.

Bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam - bên cạnh mẫu Honda SH mới ra mắt. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Phiên bản SH160i còn hỗ trợ kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+, giúp người dùng theo dõi tình trạng xe, mức nhiên liệu, lịch sử bảo dưỡng và nhận cảnh báo khi có lỗi. Ứng dụng cũng cho phép cập nhật phần mềm OTA để đảm bảo kết nối ổn định.

Honda Việt Nam công bố bảng giá xe SH160i/125i. Xe có mức giá từ 77,89 - 104,29 triệu đồng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Air Blade 160/125: Nam tính, tiện dụng và mạnh mẽ hơn

Air Blade 2026 được làm mới toàn diện với thiết kế gọn gàng, thể thao và cụm đèn pha tách tầng LED mang hơi hướng tương lai. Lần đầu tiên, xe được trang bị công nghệ Ánh sáng Pha Lê, tăng cường độ chiếu sáng và an toàn khi di chuyển.

Air Blade 160/125 sở hữu thiết kế được nâng cấp hoàn toàn, đại diện cho phong thái mạnh mẽ, tinh tế và cuốn hút. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đáng chú ý, phiên bản Air Blade 125 Thể thao được bổ sung phanh ABS cho bánh trước, tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc đi trên đường trơn.

Dòng xe có ba phiên bản: Thể thao, Đặc biệt, Tiêu chuẩn.Tất cả phiên bản Air Blade 160/125 đều dùng động cơ eSP+ 4 van, đạt chuẩn Euro 3, vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Xe tiếp tục duy trì các tiện ích quen thuộc như khóa thông minh SMART Key, hộc chứa đồ 23,2 lít, nay được nâng cấp cổng sạc USB-C có nắp chống nước, giúp sạc thiết bị cá nhân nhanh chóng và an toàn hơn.

Bảng giá xe Air Blade 160/125 mới. Xe có mức giá từ 42,99 - 58,59 triệu đồng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Honda cho biết các mẫu xe được bán ra từ ngày 15/11. Với những nâng cấp đáng kể về thiết kế, vận hành và tiện ích, SH và Air Blade 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Honda trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam.