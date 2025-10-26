(VTC News) -

Khởi nguồn từ ý tưởng “Xe số dành cho người ưa khám phá”, những huyền thoại CT70, CT90 và CT110 của thập niên 1960 đã đặt nền móng cho kỷ nguyên của dòng xe đa địa hình mang dấu ấn tự do. Kế thừa dòng sản phẩm này, CT125 ra đời với nét cổ điển quen thuộc cùng tinh thần tự do khám phá.

CT125 có khung xe chắc chắn, khung bảo vệ gầm và động cơ cứng cáp, phuộc trước và phuộc sau êm ái, gầm và yên xe cao cùng khả năng leo dốc 19° ấn tượng (với tải trọng 20kg phía sau).

Thiết kế pô vắt cao không chỉ tạo điểm nhấn độc đáo mà còn giúp xe dễ dàng vượt qua địa hình gồ ghề, băng qua chướng ngại vật. (Ảnh: HVN)

CT125 vẫn mang đến hơi thở hiện đại với mặt đồng hồ kỹ thuật số LCD nhỏ gọn, hiển thị đầy đủ thông tin về tốc độ, quãng đường và mức tiêu thụ nhiên liệu, đi kèm giao diện tối giản giúp người lái dễ dàng quan sát trong mọi điều kiện ánh sáng.

Xe còn trang bị hệ thống đèn pha LED tròn giúp tăng cường độ sáng khi di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng và nâng cao khả năng nhận diện, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho phần đầu xe. Đèn xi nhan LED vuông cá tính với khoảng chiếu sáng lớn, kết hợp hài hòa cùng đèn pha tròn tạo nên diện mạo đặc trưng và đậm chất riêng của CT125.

CT125 trang bị động cơ 125cc PGM-FI, làm mát bằng không khí, 1 xy-lanh, SOHC 2 van, 4 thì - mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ theo thời gian. Đây là lựa chọn lý tưởng cho cả di chuyển linh hoạt trong phố thị lẫn chinh phục các cung đường địa hình nhẹ.

Cùng với đó, bình xăng dung tích 5,4 lít - dung tích lớn nhất trong các dòng xe số của HVN - giúp kéo dài hành trình và giảm tần suất tiếp nhiên liệu, mang lại trải nghiệm liền mạch và tiện lợi hơn.

Nổi bật ở phía sau là giá chở hàng kích thước lớn (409mm rộng × 477mm dài) cùng 4 móc treo tiện lợi, giúp người lái dễ dàng chuyên chở hành lý, dụng cụ hoặc vật dụng cần thiết.

CT125 có khung bảo vệ gầm cứng cáp bao quanh động cơ, giúp hạn chế tối đa va đập từ đá, sỏi hay chướng ngại vật trên địa hình phức tạp. (Ảnh: HVN)

Xe có bộ lốp gai bám đường mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước giúp ổn định sự cân bằng của xe, đặc biệt trong trường hợp phanh gấp khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên đường trơn ướt.

Honda CT125 hiện được phân phối chính hãng với giá 85,8 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm xe từng được nhập khẩu tư nhân, khi mức giá có lúc chạm ngưỡng gần 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, so với đối thủ Yamaha PG-1 (giá từ 30,4 triệu đồng), chi phí sở hữu CT125 vẫn cao hơn đáng kể. Bù lại, mẫu xe này mang đến gói trang bị vượt trội, hiệu năng nhỉnh hơn cùng phong cách gắn liền với di sản Trail Cub trứ danh.