Honda Việt Nam tuyên dương các HEAD trong đào tạo an toàn giao thông

(VTC News) -

Tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông (ATGT), hướng tới “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 của Chính phủ, cũng như “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda” vào năm 2050 của Honda toàn cầu, HVN và hệ thống gồm 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) tích cực triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các chương trình tuyên truyền cùng với các hoạt động đào tạo ATGT.

HEAD Tân Thành 2 (Vĩnh Long) tổ chức hoạt động đào tạo ATGT quý 3 cho người dân.

Trong quý 3, HVN ghi nhận những đóng góp của các HEAD trong hoạt động đào tạo ATGT và tuyên dương các HEAD có hoạt động tích cực trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, đó là: HEAD Thành Công Phú Thọ; HEAD Hưng Phát 8 Nghệ An và HEAD Tân Thành 2 Vĩnh Long.

Bên cạnh duy trì các hoạt động như tư vấn lời khuyên an toàn trước khi giao xe (PDSA) và hướng dẫn trải nghiệm các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT), các HEAD còn tích cực phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành địa phương triển khai đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên thanh niên, người dân địa phương và học sinh các cấp, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông, thông qua các chương trình đào tạo lái xe gắn máy.

Những nỗ lực này đã góp phần lan tỏa kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hình thành ý thức và thói quen lái xe văn minh trong thế hệ trẻ. Chỉ riêng trong quý 3, đã có gần 900 chương trình về ATGT được triển khai, thu hút gần 475.000 học viên tham gia trên toàn quốc.

Các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức ATGT của người dân được tổ chức bởi các HEAD Honda Việt Nam.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của mỗi HEAD trong việc nâng cao ý thức tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để các hoạt động tuyên truyền và đào tạo ATGT tiếp tục được duy trì, mở rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới tương lai giao thông an toàn và bền vững.