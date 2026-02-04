Cận cảnh công trình tượng cá Ông hơn 50 tỷ đồng tại TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày gần đây, khu vực đặt tượng cá Ông thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh, nhất là vào buổi chiều và tối khi hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được vận hành.