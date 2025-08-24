Tấp nập thi công bãi biển đẹp nhất Nam Bộ, sẵn sàng đón du khách dịp lễ 2/9

Những ngày cuối tháng 8/2025, dọc tuyến đường Thùy Vân (Bãi Sau, TP.HCM) hiện rõ diện mạo mới của bãi biển, khu du lịch hiện đại. Đây là kết quả từ dự án chỉnh trang Bãi Sau với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào phục vụ người dân, du khách trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9.