Từ bãi biển quen thuộc đến biểu tượng du lịch biển châu Á mang tên Vũng Tàu

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) châu Á - châu Đại Dương lần thứ 32 vừa diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), phường Vũng Tàu (TP.HCM) được xướng tên ở hạng mục “Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025”.

Giải thưởng danh giá này được ví như “Oscar của ngành du lịch thế giới”, ghi nhận bước tiến vượt bậc của Vũng Tàu trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho vùng biển xinh đẹp này.

Từ “bãi tắm quen thuộc” đến trung tâm du lịch biển quốc tế

Nếu như trước đây, Vũng Tàu được biết đến là “điểm tắm biển của người dân Đông Nam Bộ” - nơi nghỉ dưỡng quen thuộc mỗi dịp cuối tuần, thì nay đô thị biển này đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế, với hạ tầng hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm phong phú cho du khách trong và ngoài nước.

Vũng Tàu đang trở thành biểu tượng của sự đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trong ngành du lịch khu vực.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo WTA, phường Vũng Tàu nổi bật bởi bờ biển dài hơn 20km, làn nước trong xanh, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Không chỉ hấp dẫn bởi biển đẹp và ẩm thực phong phú, Vũng Tàu còn “ghi điểm” nhờ sự chuyển mình ngoạn mục với hàng loạt công trình biểu tượng mới, không gian công cộng văn minh, hiện đại và thân thiện với du khách.

Ông Graham E. Cooke, Chủ tịch World Travel Awards, nhận xét: “Vũng Tàu đã thể hiện sự phát triển ấn tượng, từ một điểm đến biển truyền thống trở thành một trung tâm du lịch hiện đại với đầy đủ tiện nghi và trải nghiệm đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần đổi mới và cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ của nơi này".

Những đánh giá khách quan từ WTA cho thấy Vũng Tàu đang trở thành biểu tượng của sự đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trong ngành du lịch khu vực.

Trước khi chính thức trở thành một phần của TP.HCM, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Năm 2024, địa phương này ghi nhận hơn 16 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm trước; tổng doanh thu du lịch đạt 17.313 tỷ đồng, tăng gần 15%. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng khách đã đạt 10,62 triệu lượt, tăng hơn 29% cùng kỳ, doanh thu gần 11.000 tỷ đồng, khẳng định sức hút mạnh mẽ và đà tăng trưởng ổn định của du lịch biển Vũng Tàu.

Những con số này không chỉ thể hiện tiềm năng mà còn là bằng chứng cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ về tư duy phát triển, hướng đến xây dựng Vũng Tàu trở thành điểm đến biển hàng đầu Đông Nam Á, hội tụ cả yếu tố nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa và kinh tế.

Bước ngoặt phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị biển

Sau khi hợp nhất và chính thức trở thành phường thuộc TP.HCM, Vũng Tàu bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dự án quy mô, hiện đại, được đầu tư bài bản nhằm thay đổi toàn diện diện mạo đô thị và nâng tầm trải nghiệm du lịch.

Một trong những dự án nổi bật là chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Bãi Sau dài 3,2 km, tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực trung tâm du lịch biển.

Trong đó, Tháp Tam Thắng - công trình biểu tượng do Tập đoàn Sun Group đầu tư, hoàn thiện chỉ trong 75 ngày với tổng vốn 155 tỷ đồng, đã nhanh chóng trở thành “biểu tượng mới” của Vũng Tàu, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, check-in mỗi ngày.

Tháp Tam Thắng lung linh về đêm. (Ảnh: Bảo Ân)

Không chỉ là công trình kiến trúc mang tính nghệ thuật, Tháp Tam Thắng còn được xem là biểu trưng cho tinh thần cống hiến và hợp tác vì cộng đồng, khi Sun Group dành tặng toàn bộ công trình cho TP.HCM.

Không gian quảng trường trung tâm kết hợp hệ thống nhạc nước, đèn LED hiện đại đã tạo nên điểm vui chơi công cộng sôi động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và gia tăng sức hút du lịch về đêm.

Cùng với đó, hàng loạt dự án mới như khu đô thị biển Blanca City hay tổ hợp giải trí Sun World Vũng Tàu đang được triển khai đồng bộ.

Đặc biệt, Sun World Vũng Tàu quy mô 15 ha, dự kiến khai trương đầu năm 2026, hứa hẹn trở thành tổ hợp giải trí ven biển lớn nhất Việt Nam với các trò chơi cảm giác mạnh hiện đại, khu ẩm thực đa dạng và trung tâm thương mại ven biển lần đầu tiên xuất hiện tại nước ta.

Sự ra đời của các công trình này không chỉ nâng cao năng lực phục vụ du khách mà còn tạo ra bước đột phá về kinh tế, văn hóa và thương hiệu du lịch của TP.HCM - Vũng Tàu trên trường quốc tế.

Giữ hồn biển, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa

Phát triển mạnh mẽ nhưng Vũng Tàu vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt của vùng biển Nam Bộ, nơi những làng chài truyền thống, ngư dân cần mẫn và các lễ hội văn hóa dân gian vẫn được bảo tồn, phát huy. Các điểm đến như Bạch Dinh, Tượng Chúa Kitô Vua, Hải đăng Vũng Tàu, Hòn Bà hay chợ Xóm Lưới vẫn luôn là những biểu tượng văn hóa, lịch sử và đời sống gắn bó mật thiết với người dân.

Cùng với đó, ẩm thực Vũng Tàu cũng là “chìa khóa giữ chân du khách” với những món đặc sản mang đậm hương vị biển như bánh khọt, hải sản tươi sống, mắm ruốc, cá đuối nướng… Ngành du lịch địa phương đang từng bước xây dựng bản đồ ẩm thực Vũng Tàu, đưa yếu tố văn hóa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định vị thương hiệu điểm đến.

Lẩu cá đuối luôn là món được yêu thích ở Vũng Tàu. (Ảnh: Thành An)

Giải thưởng “Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á 2025” không chỉ là niềm tự hào của riêng Vũng Tàu, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn phát triển du lịch bền vững của TP.HCM, nơi đang từng bước hình thành chuỗi đô thị ven biển hiện đại kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Với lợi thế thiên nhiên ưu đãi, hạ tầng hiện đại và sự đồng hành của các tập đoàn lớn, Vũng Tàu đang hội đủ điều kiện để trở thành “biểu tượng du lịch biển mới của châu Á”. Không chỉ hướng đến lượng khách, TP.HCM - Vũng Tàu còn chú trọng chất lượng tăng trưởng, phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh và du lịch cộng đồng bền vững, phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Hành trình mới của Vũng Tàu là hành trình kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc địa phương và tiêu chuẩn quốc tế, giữa niềm tự hào vùng đất và khát vọng vươn tầm thế giới. Giải thưởng WTA 2025 chính là bước đệm để đô thị biển này khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu, góp phần đưa hình ảnh TP.HCM - điểm đến “sống động, thân thiện và giàu bản sắc” lan tỏa khắp khu vực.