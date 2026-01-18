Cận cảnh cao thủ Malaysia đấm gục võ sĩ Indonesia, nhận ngay 10.000 USD

(VTC News) -

Video: Võ sĩ Malaysia hạ gục đối thủ, nhận ngay 10.000 USD.

Sự kiện One Friday Fights đầu tiên của năm 2026 diễn ra hôm 16/1 tại Bangkok (Thái Lan) không có nhiều trận đấu kết thúc knock out. Một trong những võ sĩ hạ gục được đối thủ nhanh nhất là Rifdean Masdor (Malaysia) khi anh mất chưa đến một hiệp đấu để đánh bại Mohammad Redho (Indonesia).

Tay đấm của Malaysia thể hiện ưu thế rõ rệt ngay từ đầu trận đấu với những pha ra đòn nhanh và giàu sức mạnh. Đòn xoay người đánh tay sau của Rifdean Masdor khiến đối thủ của anh ngã ra sàn đấu, choáng váng. Dù vẫn đứng dậy được, Mohammad Redho loạng choạng và yếu đi rõ rệt.

Loạt đòn dồn dập sau đó của Rifdean Masdor trở nên quá khó đối với võ sĩ người Indonesia. Trọng tài quyết định can thiệp và xác định tay đấm Malaysia giành chiến thắng knock out kỹ thuật (TKO) khi đối thủ của anh không còn khả năng chống trả.

Rifdean Masdor giành 10.000 USD tiền thưởng sau khi hạ knock out Mohammad Redho.

Chiến thắng này mang về cho Rifdean Masdor khoản tiền thưởng 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng), chưa tính các khoản tiền thù lao theo hợp đồng khi lên võ đài. Tuy nhiên, anh vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức với One Championship (trị giá 100.000 USD).

“Lần này tôi đã thể hiện tốt nhất khả năng của mình như đã nói – và giờ là thắng bằng knock-out. Cảm ơn vì khoản tiền thưởng. Trận đấu tới tôi muốn gặp người giỏi nhất. Tôi sẽ đánh bại tất cả mọi người. Tôi không quan tâm đó là ai. Đó là giấc mơ của tôi. Tôi muốn trận đấu đó", Masdor phát biểu sau trận đấu.

Masdor (23 tuổi) thi đấu 6 trận tại One Friday Fights với thành tích thắng 5, thua 1. Thất bại duy nhất của anh là trận thua tính điểm trước Petninmungkorn NamkangIceland vào tháng 1/2025. Cú knock out Mohammed Redho là lần thứ 3 anh hạ gục đối thủ.