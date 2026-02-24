Cận cảnh cảng cá lớn nhất Gia Lai cần nạo vét khẩn cấp sau cơn lũ lịch sử

Trang chủ
Toàn cảnh cửa biển và cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai
Vừa qua, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án Nạo vét cửa biển Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) nhằm bảo đảm luồng di chuyển an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão.
Việc ban hành lệnh khẩn cấp cũng nhằm khắc phục kịp thời tình trạng bồi lấp cửa biển do cơn lũ lịch sử vào cuối tháng 11/2025, phục vụ nhu cầu khai thác, đánh bắt thủy sản và ổn định đời sống, sản xuất của ngư dân.
Dự án do Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2026, với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.
Trước đó, trong tháng 11/2025, do ảnh hưởng của bão số 13 và đợt lũ lớn gây xói lở, bồi lấp và thiệt hại nghiêm trọng về giao thông, thủy lợi, đê điều... Điều này phát sinh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và hoạt động sản xuất.
Riêng khu vực cửa biển Tam Quan sau cơn bão lũ đã bị bồi lấp nghiêm trọng, luồng tàu thu hẹp, xuất hiện tình trạng mắc cạn, khiến tàu thuyền ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Nhiều tàu cá ở Gia Lai hay các tỉnh lân cận, gặp khó khăn, mắc cạn khi di chuyển từ cửa biển Tam Quan đến Cảng cá Tam Quan, thậm chí là bị va vào vách núi do luồng lạch và cửa biển bị bồi lắng khi chưa được nạo vét.
Trong khi đó, thời điểm đầu năm hiện đang là mùa khai thác thủy sản, số lượng tàu thuyền ra vào cảng lớn, nên yêu cầu nạo vét, khơi thông tuyến luồng đặt ra cấp thiết, tránh việc tàu của ngư dân nằm bờ.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, nếu thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng thông thường sẽ mất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu trước mắt.
"Vì vậy, việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai ngay công tác nạo vét cửa biển, khơi thông luồng lạch là cần thiết và cấp bách, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và phục vụ nhu cầu sản xuất, đánh bắt của ngư dân", lệnh ban hành khẩn cấp của UBND tỉnh Gia Lai chỉ rõ.
Được biết, Cảng cá và khu neo tàu tránh trú bão Tam Quan có diện tích mặt nước khoảng 70 ha, sức chứa 2.300 tàu cá (15 m trở lên), được xem là cảng cá và cửa biển lớn nhất Gia Lai, đồng thời là một trong những "thủ phủ" đánh bắt cá ngừ đại dương của miền Trung.
"Nghề chính của ngư dân là đánh bắt cá ngừ đại dương, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh Gia Lai. Cửa biển khơi thông thì ngư dân luôn yên tâm vươn khơi để phát triển kinh tế", ngư dân Ngô Văn Sự (59 tuổi) tại cảng cá Tam Quan cho biết.
Trước đó tháng 3/2024, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã triển khai các thủ tục để trình phê duyệt phương án thực hiện Tiểu dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng Tam Quan.
Theo đó Tiểu dự án được xây dựng thiết kế theo 2 phương án: Phương án 1 là tuân thủ theo chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt, không có đê chắn cát, sẽ nạo vét khu neo đậu hơn 30 ha, nạo vét luồng từ cửa biển vào khu neo đậu gần 2.000 m; xây kè bảo vệ bờ hơn 2.300 m, lắp đặt phao tiêu, biển báo hiệu với tổng mức đầu tư gần 380 tỷ đồng.
Phương án 2, theo các hạng mục chủ trương đầu tư Thủ tướng phê duyệt và có đê chắn cát để đảm bảo ổn định lâu dài của dự án, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, trong đó có tính đến chi phí đền bù khoảng 77 tỷ đồng.
