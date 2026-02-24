Cận cảnh cảng cá lớn nhất Gia Lai cần nạo vét khẩn cấp sau cơn lũ lịch sử

Trước đó, trong tháng 11/2025, do ảnh hưởng của bão số 13 và đợt lũ lớn gây xói lở, bồi lấp và thiệt hại nghiêm trọng về giao thông, thủy lợi, đê điều... Điều này phát sinh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và hoạt động sản xuất.