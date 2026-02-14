Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân Gia Lai hưởng mùa ‘biển ngọt’ dịp Tết

Trang chủ
Ngư dân Gia Lai trúng đậm mùa cá ngừ đại dương
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, nhịp sống tại cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) hối hả hơn bao giờ hết khi từng đoàn tàu câu cá ngừ đại dương, đầy ắp khoang, nối đuôi nhau băng qua cửa biển để cập bến, báo hiệu một chuyến biển thắng lợi rực rỡ.
Bên cầu cảng cá Tam Quan, không khí rộn ràng của tiếng máy nổ, tiếng ròng rọc kéo cá, tiếng gọi nhau í ới của các tiểu thương và tiếng cười giòn tan của những gia đình ngư dân tạo nên một khung cảnh đặc trưng của "thủ phủ" cá ngừ đại dương lớn nhất nhì miền Trung.
Hàng nghìn con cá ngừ đại dương với thân mình tròn lẳn, lấp lánh ánh bạc nặng từ 40 - 60 kg/con được tập trung tại bờ, xếp từng hàng dài chờ kiểm định chất lượng, sau đó sẽ được phủ đá lạnh, lên xe đi mọi miền tổ quốc hoặc đi thẳng ra sân bay để đến với các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và EU.
Trên bến dưới thuyền, một hệ thống hậu cần chuyên nghiệp với hàng trăm lao động địa phương chờ sẵn khi cá về, vừa đảm bảo tốc độ cho cá giữ được tươi ngon vừa có việc làm và thu nhập ổn định trong những ngày giáp Tết.
Việc khuân vác những con cá ngừ đại dương nặng từ vài chục kg cho đến cả tạ hay vận chuyển đá lạnh là của đàn ông. Còn phụ nữ cảng cá có nhiệm vụ phân loại, sơ chế và rửa cá...
Ai nấy luôn chân luôn tay hăng say làm việc với hy vọng kiếm thêm thu nhập mua sắm bánh mứt, quần áo mới cho con trẻ trong dịp Tết.
Sau những thiệt hại mùa bão lũ, "mẹ thiên nhiên" đã ưu ái cho ngư dân Gia Lai hơn khi luồng cá ngừ đại dương chất lượng xuất hiện nhiều và dày hơn tại các ngư trường truyền thống của Việt Nam
Khi về bờ, hầu hết ngư dân đều gọi đây là mùa "biển ngọt" cộng thêm giá cả ổn định nên cá ngừ đại dương đã mang lại giá trị kinh tế cao sau khi bù đắp tất cả chi phí.
Theo ngư dân Ngô Văn Sự (59 tuổi) tại cảng cá Tam Quan, những con cá ngừ đại dương có trọng lượng 30kg trở lên hiện có giá bán dao động khoảng 95.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ đánh bắt khoảng 22 ngày, mỗi thuyền viên đều bỏ túi từ 10 - 20 triệu đồng, đủ để sắm sửa một cái Tết tươm tất cho gia đình.
Ông Cao Văn Tây, đại diện BQL Cảng cá Tam Quan cho biết, trong chuyến biển cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cảng cá Tam Quan có hơn 800 tàu đi biển khai thác cá ngừ đại dương, trung bình mỗi tàu về với sản lượng trung bình gần 2 tấn. Tổng sản lượt đạt hơn 1.500 tấn, đây là tín hiệu cực kỳ đáng mừng, bởi chuyến biển cuối năm luôn mang tính quyết định đến tâm thế đón Tết của cả một vùng quê biển.
"Thành công của mùa cá ngừ đại dương năm nay không chỉ nhờ vào sự ưu đãi của thiên nhiên mà còn là kết quả của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy đánh bắt của ngư dân Gia Lai khi áp dụng khoa học và công nghệ số như sử dụng các con tàu đánh bắt hiện đại, hệ thống quản lý điện tử chặt chẽ hay hệ thống hầm cầu bảo quản để giúp cá ngừ đại dương giữ được độ tươi ngon lâu hơn, bán được giá cao hơn", ông Phạm Văn Tây thông tin.
Cá ngừ đại dương là ngành kinh tế mũi nhọn của Gia Lai nói chung và Hoài Nhơn Bắc nói riêng. Việc ngư dân trúng đậm mùa cá giáp Tết không chỉ giúp nâng cao đời sống bà con mà còn tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh trong năm mới. Đây cũng là minh chứng cho việc ngư dân luôn yên tâm vươn khơi để phát triển kinh tế vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam.
