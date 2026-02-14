Trúng đậm cá ngừ đại dương, ngư dân Gia Lai hưởng mùa ‘biển ngọt’ dịp Tết

"Thành công của mùa cá ngừ đại dương năm nay không chỉ nhờ vào sự ưu đãi của thiên nhiên mà còn là kết quả của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy đánh bắt của ngư dân Gia Lai khi áp dụng khoa học và công nghệ số như sử dụng các con tàu đánh bắt hiện đại, hệ thống quản lý điện tử chặt chẽ hay hệ thống hầm cầu bảo quản để giúp cá ngừ đại dương giữ được độ tươi ngon lâu hơn, bán được giá cao hơn", ông Phạm Văn Tây thông tin.