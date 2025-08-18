Căn bệnh khiến nam giới mặc cảm, mất tự tin trong các mối quan hệ

(VTC News) -

Ngực sưng, đau tức, thậm chí nhạy cảm bất thường như phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt là tình trạng nhiều nam giới đang phải đối mặt. Cảm giác hoang mang, xấu hổ khiến họ âm thầm chịu đựng, không biết rằng mình mắc phải căn bệnh có tên phì đại tuyến vú nam, hay còn gọi là Gynecomastia. Đây là rối loạn nội tiết khá phổ biến, ảnh hưởng đến 50-70% nam giới trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời.

Theo bác sĩ Tạ Thị Hồng Thúy, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, phì đại tuyến vú có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh, thiếu niên, trung niên đến người già.

Tình trạng này có thể xuất hiện thoáng qua ở trẻ sơ sinh do ảnh hưởng từ estrogen của mẹ và thường sẽ tự biến mất sau một thời gian. Trong khi đó, khoảng 66% nam giới trong tuổi dậy thì gặp phải vấn đề này do mất cân bằng giữa hormone estradiol và testosterone.

Tình trạng này có thể tự hết khi nội tiết tố ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh tăng cao ở nam giới trên 65 tuổi do suy giảm testosterone theo tuổi tác.

Dựa trên đặc điểm hình thái tuyến vú trên siêu âm, phân loại của Rohrich: Độ 1: phì đại tối thiểu <250g, không có sa trễ; Độ 2: phì đại vừa 250-500g, không có sa trễ; Độ 3: phì đại nặng >500g, sa trễ độ 1; Độ 4: phì đại nặng kèm sa trễ độ 2 hoặc 3. (Ảnh: BVCC)

Nguyên nhân chính của Gynecomastia là do sự mất cân bằng nội tiết tố, khi nồng độ estrogen (nội tiết tố nữ) tăng cao trong khi androgen (nội tiết tố nam) giảm. Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị trầm cảm, tim mạch, nội tiết tố hoặc các bệnh lý nền như bệnh gan, suy thận, bệnh lý tuyến giáp cũng có thể gây phì đại tuyến vú nam.

Các khối u ở tuyến yên, tuyến thượng thận, phổi và tinh hoàn cũng có thể gây rối loạn nội tiết. Điều đáng chú ý, dù rất hiếm gặp, Gynecomastia cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư vú ở nam giới. Do đó, khi thấy các triệu chứng như sưng đau, có khối u, tiết dịch bất thường, nam giới không nên chủ quan mà cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán sớm.

Bên cạnh những ảnh hưởng về sức khỏe, Gynecomastia còn tác động sâu sắc đến tâm lý người bệnh. Nhiều nam giới trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp, mất tự tin trong các mối quan hệ. Việc chẩn đoán bệnh không quá phức tạp, thường bao gồm khám lâm sàng, siêu âm, chụp chiếu tuyến vú và xét nghiệm hormone.

Tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ, bác sĩ có thể đề xuất nhiều phương pháp điều trị. Đối với các trường hợp do béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa, việc tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống có thể mang lại hiệu quả. Bệnh nhân có rối loạn hormone có thể được chỉ định dùng thuốc để cân bằng nội tiết tố.

Áo nịt ngực chuyên dụng cũng là một giải pháp hỗ trợ thẩm mỹ tạm thời cho những trường hợp nhẹ. Phẫu thuật là lựa chọn triệt để, giúp loại bỏ tuyến vú và mô mỡ thừa, đồng thời tạo hình lại ngực, mang lại sự tự tin cho người bệnh.