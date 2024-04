Cẩm nang du lịch Kỳ Co Quy Nhơn 2024 đầy đủ, chi tiết nhất

(VTC News) -

Bãi Kỳ Co thuộc địa phận xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định - cách thành phố Quy Nhơn khoảng 25 km về phía đông bắc. Vì một mặt giáp biển, ba mặt còn lại là đồi núi, cảnh quan ở đây "sơn thủy hữu tình".

Nước biển Kỳ Co có hai màu, nước trong cạn gần bờ có màu xanh lam, còn phần biển ở ngoài xa có màu sẫm. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 9, trời đẹp, lòng biển kín gió là lúc thích hợp nhất để đến đây.

Cảnh quan ở đây "sơn thủy hữu tình".

Di chuyển

Để tới bãi Kỳ Co, đi cano là thuận tiện nhất. Những người dân chài nơi đây có dịch vụ cano hoặc ghe từ Eo Gió ra Kỳ Co. Du khách sẽ trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước, ngắm cảnh núi non Nhơn Lý hùng vĩ.

Một phương án nhiều thử thách hơn chạy xe máy theo con đường vòng quanh núi để tới bãi biển. Bạn bắt đầu từ cầu Suối Cả, đi dọc sườn núi Phương Mai về hướng nam. Tuy nhiên, con đường này chỉ thích hợp với người có tay lái cứng. Bạn nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi cần.

Giá vé vào khu du lịch biển Kỳ Co là 100.000 đồng một lượt với người lớn, 50.000 đồng một lượt với trẻ em.

Từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 là thời gian thích hợp đi Kỳ Co Quy Nhơn.

Kỳ Co có trải nghiệm gì thú vị?

Tắm biển và lặn ngắm san hô

Một trong những trải nghiệm mà bạn không nên bỏ qua chính là tắm biển Kỳ Co Quy Nhơn. Địa điểm du lịch Quy Nhơn này có một bãi tắm tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn cùng dòng nước trong xanh. Do là khu vực hứng gió nên sóng biển khá mạnh, từng đợt từng đợt xô vào bờ khiến nước tung bọt trắng xóa. Vì vậy, khi tắm biển tại Kỳ Co, du khách sẽ được tận hưởng niềm vui “nhảy sóng lớn" và xua tan mọi âu lo, mệt nhọc.

Ngoài tắm biển, lặn biển ngắm san hô cũng là trải nghiệm được nhiều người yêu thích. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc kính bơi, áo phao đã có thể thỏa thích ngắm nhìn những rạn san hô đa sắc màu. Không chỉ vậy, du khách còn có thể chiêm ngưỡng các đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới mặt nước.

Lặn biển ngắm san hô là trải nghiệm được nhiều người yêu thích. (Ảnh: kkday.com)

Trải nghiệm một ngày làm ngư dân

Đến eo biển Kỳ Co Quy Nhơn, bạn có thể thuê cano, thuyền đi câu mực, câu cá hoặc theo ngư dân ra biển tìm hiểu công việc đánh bắt hải sản thường ngày của họ. Là địa điểm du lịch chưa được khai thác một cách chuyên nghiệp và còn khá hoang sơ nên dịch vụ du lịch tại Kỳ Co rất bình dân. Bên cạnh đó, những con người thân thiện, gần gũi và hiếu khách cũng làm nên nét đặc trưng của Kỳ Co.

Ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn thơ mộng trên bãi biển

Vào buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, nước biển Kỳ Co trong veo giống như tấm gương phản chiếu của bầu trời. Du khách có thể dậy sớm, ra Kỳ Co chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh tuyệt đẹp.

Không chỉ vậy, cảnh hoàng hôn trên mặt biển cũng khiến nhiều du khách cảm thấy thích thú. Ánh mặt trời đỏ rực, dần dần lặn xuống sau dãy núi, xa xa là những con thuyền đang vào bờ tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Ảnh: Quy Nhơn Go Travel

Leo núi ngắm bãi biển Kỳ Co Quy Nhơn từ trên cao

Với hội mê trekking, du khách có thể chinh phục ngọn núi cạnh bãi tắm Kỳ Co. Núi không quá cao, thoai thoải rất dễ leo. Sau khi đến đỉnh núi, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy mãn nhãn trước hình ảnh bãi biển Kỳ Co hoang sơ, yên bình đang hiện ra trước mắt.

Sống ảo “cháy máy” với 1001 background cực chất

Mỗi góc tại Kỳ Co đều có nét đẹp riêng. Đây chính là background vô cùng ấn tượng cho bạn thỏa thích chụp choẹt. Du khách chỉ cần chuẩn bị một chiếc máy ảnh, điện thoại đầy pin và trang phục thoải mái đã có ngay những tấm hình “triệu like".

Mỗi góc tại Kỳ Co đều có nét đẹp riêng.

Quẩy tung nóc với các trò chơi biển đặc sắc

Các trò chơi độc đáo trên bãi biển Kỳ Co sẽ giúp du khách trả lời câu hỏi “Quy Nhơn có gì chơi?”. Đến đây, bạn có thể “quẩy banh nóc” cùng bạn bè qua một số trò chơi hấp dẫn như moto nước, cano lướt ván, cano kéo phao chuối, cano kéo dù bay…

Với nhiều hoạt động thú vị, Kỳ Co cũng là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động teambuilding trên bãi biển.

Trò chơi cano kéo dù bay (Ảnh: My Quy Nhơn)

Cắm trại qua đêm tại Kỳ Co

Nhiều du khách đến biển Kỳ Co thường chọn cắm trại qua đêm. Bạn chỉ cần dựng một chiếc lều nhỏ, trải tấm bạt ngồi tâm sự cùng bạn bè, người thân, đốt lửa trại hoặc thưởng thức bữa tiệc nướng BBQ. Không khí vui chơi, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp không gian chắc chắn sẽ giúp bạn quên đi mọi ưu phiền.

Ăn gì?

Trên đảo có dịch vụ ăn uống, bạn có thể đặt trọn gói tại đây. Bữa ăn do chính người dân chài chuẩn bị từ hải sản tươi ngon mới đánh bắt sẽ khiến bạn thêm yêu Kỳ Co. Cá gáy, sò, ốc... là đặc sản vùng biển Nhơn Lý.

Nhum nướng: thịt nhum rất ngọt, thanh mát. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt, béo của mỡ hành và bùi của lạc rang.

Nhum nướng

Các loại ốc: ốc có thể chế biến thành nhiều món ngon như ốc nướng, ốc luộc, ốc xào me… Tuỳ vào khẩu vị, du khách có thể thoải mái chọn món phù hợp với khẩu vị và sở thích.

Bào ngư: cháo bào ngư là món ăn “được lòng" nhiều du khách. Bát cháo mềm, thơm nức mũi.

Các địa điểm tham quan hấp dẫn gần eo biển Kỳ Co

Kết thúc chuyến khám phá Kỳ Co, bạn cũng có thể kết hợp tham quan một số địa danh nổi tiếng gần đây như:

Eo Gió

Đây là một eo biển hình vòng cung được bao bọc bởi các rặng núi đá cao. Nhìn từ xa, Eo Gió giống như một chiếc yên ngựa nằm giữa 2 mỏm núi đá kề biển. Nếu đứng từ trên cao, nơi đây lại trông như cái phễu. Đến đây, du khách có thể đứng từ trên đỉnh Eo Gió phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng xã đảo Nhơn Lý, check-in…

Hòn Sẹo

Đảo Hòn Sẹo còn khá nguyên sơ, không có người ở. Từ đất liền nhìn ra, hòn đảo giống như một con thuyền khổng lồ đang tiến vào bờ. Trên đảo có một bãi đá khá rộng, bằng phẳng với vô vàn viên đá nhiều màu sắc.

Đảo Yến

Đảo Yến hấp dẫn du khách bởi các hang động thiên tạo hàng vạn năm với những hòn đá cao tới hàng trăm mét. Lòng hang cheo leo, hiểm trở là nơi chim yến sinh sống và làm tổ. Đến đây, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng từng đàn chim bay rợp trời, ríu rít gọi nhau.

Lưu ý

Thông thường, khách du lịch chỉ đến đảo Kỳ Co trong ngày, sau đó quay về TP Quy Nhơn nghỉ ngơi, nơi có nhiều khách sạn, nhà nghỉ tùy theo yêu cầu của bạn. Chỗ qua đêm trên đảo hạn chế, nên nếu ở lại, bạn nên chuẩn bị dụng cụ cần thiết như lều, bạt, nước, quần áo, bật lửa, dao... vì ở đây không có điện và nước ngọt.

Ngoài ra, Kỳ Co khá nắng nóng, không có cây cối, các khu vực bóng râm là những chòi được dựng lên không nhiều. Vì vậy, du khách nên lưu ý đến vấn đề sức khỏe.

Hãy gom rác lại và mang trở lại đất liền. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, để thiên nhiên giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có, không bị ảnh hưởng xấu.

Với phong cảnh thiên nhiên trong lành, thoáng mát cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn, Kỳ Co Quy Nhơn xứng đáng là điểm dừng chân cho bạn thư giãn, vui chơi cùng bạn bè. Hy vọng với những chia sẻ trên, du khách đã có thêm kinh nghiệm khám phá biển Kỳ Co hữu ích, từ đó lên kế hoạch vui chơi cho chuyến đi sắp tới.