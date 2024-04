'Bỏ túi' kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn 2024 từ A-Z

(VTC News) -

Quy Nhơn là thành phố lớn ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thuộc tỉnh Bình Định. Nơi đây nổi tiếng với đường bờ biển dài, bờ cát trắng mịn, uốn lượn quanh co bên dưới những dãy núi hùng vĩ. Ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh đẹp, thưởng thức vô số món ăn ngon độc đáo.

Quy Nhơn mùa nào đẹp?

Mùa mưa chỉ kéo dài 2-3 tháng cuối năm, thời gian còn lại trong năm tiết trời khô ráo, đặc biệt khoảng thời gian tháng 3-9. Mùa hè từ tháng 5 đến 9 nắng nhưng không oi bức, khó chịu, không bị ảnh hưởng mưa bão nên thích hợp để du khách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí cả trên bờ lẫn dưới biển.

Cách di chuyển tới Quy Nhơn

Hiện nay các hãng bay tại Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều khai thác tuyến Hà Nội và TP.HCM đến Quy Nhơn.

Từ sân bay Phù Cát về trung tâm TP Quy Nhơn có xe buýt với giá 50.000 đồng một người, phù hợp khách đi lẻ, hoặc taxi giá 200.000 - 250.000 đồng một chuyến. Ngoài máy bay du khách vẫn có thể đi ôtô khách hoặc tàu hỏa từ các tỉnh lân cận.

Di chuyển trong thành phố, du khách có thể thuê xe máy 100.000 - 150.000 đồng một ngày hoặc thuê taxi, ôtô để tới những điểm xa hơn. Nếu chỉ đi lại trong các phố trung tâm nhưng nhóm đông 8-15 người có thể chọn xe điện với giá 25.000 đồng một km và 250.000 đồng cho 60 phút.

Khách sạn, homestay

Du khách đi theo nhóm bạn hoặc một mình muốn tìm chỗ ở với giá rẻ có thể chọn các homestay, hostel hoặc khách sạn 2-3 sao từ 150.000 - 400.000 đồng một đêm. Cần yên tĩnh và tiện nghi bạn hãy tìm các khách sạn đường Tây Sơn, An Dương Vương, Hàn Mặc Tử... Còn nếu muốn ở gần biển thì tìm tới các con đường như Nguyễn Huệ, Xuân Diệu quanh tượng đài Nguyễn Tất Thành hay ở Bãi Xép, Kỳ Co, Eo Gió...

Một số địa chỉ được du khách yêu thích và có vị trí thuận tiện để di chuyển là: Life's a beach, Mira Bãi Xép, Quy Nhơn Balahouse, La beach house Nhơn Lý, khách sạn Salah, Seagate bungalow, Quê Hương, Sea view Quy Nhơn...

Để tận hưởng các dịch vụ sang trọng và nhiều tiện nghi hơn như bể bơi, bãi biển riêng, spa, gym hay phòng view biển, du khách hãy cân nhắc đến các khu nghỉ dưỡng như Crown Retreat, Avani Quy Nhơn, FLC Quy Nhơn, Casa Marina, Aurora...

Địa điểm hot ở Quy Nhơn

Nhơn Hải - Hòn Khô

Từ trung tâm thành phố, đi qua cầu Thị Nại, tới bán đảo Phương Mai rẽ phải là hướng tới làng chài Nhơn Hải. Hòn Khô và làng chài Nhơn Hải là điểm đến hấp dẫn nhờ vào cảnh đẹp hoang sơ và con người thật thà, chất phác. Từ làng chài du khách đón cano hoặc tàu ra Hòn Khô chỉ khoảng 10 phút với chi phí khứ hồi từ 100.000 đồng một người.

Hòn Khô là điểm nên đi tour trong ngày hoặc một buổi. Trên Hòn Khô chưa có nhiều dịch vụ du lịch nhưng hiện có cây cầu gỗ xây ven đảo rất hút khách tới chụp hình. Tour Hòn Khô trong ngày có giá chỉ từ 220.000 đồng một người.

Kỳ Co - Eo Gió

Với biển xanh cát trắng nắng vàng, Kỳ Co thuộc xã Nhơn Lý cách trung tâm 25 km được nhiều người ví như Maldives Việt Nam. Du khách có thể đi bằng cano từ Eo Gió hoặc đi đường bộ tới Kỳ Co rồi đón tour cano tới Eo Gió hoặc các bãi lặn ngắm san hô. Vé tham quan Kỳ Co là 100.000 đồng một người và vé xe trung chuyển chặng cuối 40.000 đồng một người.

Ngoài các hoạt động tắm, lặn du khách có thể thuê chòi thư giãn bên bờ biển, chơi moto nước, dù kéo, cắm lều trại hoặc nghỉ tại khách sạn ngay trong khu du lịch. Bãi Kỳ Co một mặt giáp biển, ba mặt giáp núi đồi, sóng êm và nước xanh, lý tưởng cho một chuyến nghỉ hè ngắn ngày.

Cách Kỳ Co không xa là Eo Gió, nơi có con đường đi bộ ôm theo sườn núi và view biển đẹp ngoạn mục. Vé tham quan Eo Gió 25.000 đồng một người, sau khi tham quan con đường bộ du khách dư thời gian nên ghé qua Tịnh xá Ngọc Hòa, Linh Phong Sơn Tự... Tour một ngày đi cano, lặn ngắm san hô, ăn trưa hải sản ở Kỳ Co - Eo Gió có giá từ 700.000 đồng một người.

Khu du lịch Cửa Biển

Từ trung tâm chỉ cần đi qua cầu Thị Nại rẽ phải ngay là tới khu du lịch. Đây là công viên giải trí có khuôn viên rộng cả trên bờ lẫn dưới nước với nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn như zipline, leo núi nhân tạo, bắn cung, đạp xe, chèo kayak, công viên nước phao nổi...

Với vé người lớn 300.000 đồng, trẻ em 200.000 đồng, du khách được chơi hết các trò không giới hạn thời gian. Hoặc với mỗi trò chơi du khách mua vé riêng 50.000 đồng một người. Khu du lịch còn xây dựng các góc "sống ảo", cắm lều, đốt lửa trại, làm tiệc nướng ngay sát bờ biển.

Giờ mở cửa từ 7h 30 - 18h30 hàng ngày. Nếu du khách nghỉ qua đêm tại các bungalow của khu du lịch sẽ được tham gia các trò chơi mà không mất thêm phí.

Khu dã ngoại Trung Lương

Thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, khu dã ngoại này là một trong những điểm đến yêu thích nhất của giới trẻ. Bên trong khu dã ngoại gồm nhiều khu vực như cắm trại, ngủ nhà lều, bãi tắm và chơi các trò dưới biển, nhà hàng, quán cà phê, cổng trời check-in...

Được chăm chút trồng thêm cây cảnh và hoa kết hợp vị trí và phong cảnh đẹp vốn có của các núi đá, bãi biển xung quanh, khu dã ngoại rất hợp để du lịch theo nhóm bạn bè hoặc gia đình.

Giờ mở cửa từ 8h - 20h hàng ngày. Vé vào cổng 40.000 đồng/ người, lưu ý khi vào du khách không đem theo đồ ăn thức uống bên ngoài. Giá thuê lều ngủ qua đêm khoảng 300.000 đồng hai người.

Khu dã ngoại Trung Lương là một trong những điểm đến yêu thích của giới trẻ. (Ảnh: tripzone)

Trung tâm khám phá khoa học (ExploraScience)

Cách thành phố 5 km về phía nam, trung tâm nằm ở số 10, Đại lộ Khoa học, phường Ghềnh Ráng. Từ 1/1/2023, vé vào cửa là 40.000 đồng một người với khu thiếu nhi. Vé tham gia hoạt động trải nghiệm về thiên văn học tại Trạm quan sát thiên văn phổ thông ban đêm (từ 18h đến 22h) là 150.000 đồng một người. Có một số trường hợp đặc biệt được giảm giá, du khách nên liên hệ trước với Trung tâm.

ExporaScience Quy Nhơn là tổ hợp không gian khoa học dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên. Trung tâm có nhiều hoạt động và các phòng khám phá, vui chơi chủ đề vũ trụ, vật lý, hóa học... Hiện nơi đây đang mở cửa miễn phí cho khách tham quan nhưng cần liên hệ trước và tổ chức đi theo đoàn.

Ghềnh Ráng Tiên Sa

Cách trung tâm thành phố khoảng 3 km về phía đông nam, Ghềnh Ráng Tiên Sa là cụm điểm du lịch gồm quần thể bãi đá Ghềnh Ráng, bãi Tiên Sa, bãi tắm Hoàng Hậu, khu mộ Hàn Mặc Tử, nhà thờ Ghềnh Ráng. Từ đỉnh Ghềnh Ráng du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm thành phố Quy Nhơn và bãi biển Vầng Trăng Khuyết. Khu du lịch này hiện mở cửa tham quan miễn phí.

Tiểu chủng viện Làng Sông

Nhà thờ Làng Sông, hay Tiểu chủng viện Làng Sông, nằm ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Du khách đi dọc theo Quốc lộ 19 mới sẽ tới điểm này nhanh hơn và kết hợp tuyến tham quan chùa võ Long Phước, chùa Thiên Hưng và tháp Bánh Ít.

Bao quanh nhà thờ và tu viện là cánh đồng lúa bát ngát trải rộng. Bước qua cổng là lối vào với hai hàng cây sao cổ thụ tỏa bóng xanh mát. Nếu liên hệ trước, du khách còn được vào tham quan bên trong nhà thờ, khu vực lưu giữ các bản ghi chép, tư liệu về nhà in đầu tiên in sách chữ Quốc ngữ. Nhà thờ mở cửa từ 7h - 11h30 và 14h - 17h30 hàng ngày.

Làng chài Bãi Xép

Từ trung tâm thành phố theo quốc lộ 1D khoảng 13 km, du khách đến với làng chài Bãi Xép nằm trong vùng biển Quy Hòa. Ở đây có đủ loại hình lưu trú từ bình dân như homestay, nhà nghỉ tới resort cao cấp. Bãi Xép có nhiều rặng đá tự nhiên nổi lên trên mặt nước, bờ cát vàng mịn màng thu hút nhiều bạn trẻ chụp hình.

Tới Bãi Xép tham quan, du khách ngoài tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ và không gian thanh bình còn được khám phá đời sống dân chài lưới.

Làng chài Nhơn Lý

Xã Nhơn Lý nằm ở bán đảo Phương Mai, cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 20 km về phía đông bắc, bãi biển đẹp, hoang sơ với 10.000 người dân ở bốn thôn: Lý Hưng, Lý Lương, Lý Chánh, Lý Hòa. Người dân trong xã chủ yếu sống bằng những nghề liên quan đến biển như đánh bắt, chế biển hải sản.

Đây là một xã bán đảo vẫn còn lưu giữ nhiều di tích của văn hóa Champa, lễ hội Cầu ngư được tổ chức hằng năm, nơi còn lưu giữ 6 sắc phong của các triều đại Vua. Từ đầu năm 2023, Nhơn Lý trở nên sống động hơn, thu hút nhiều người đến nhờ những bức bích họa nhiều màu sắc.

Những bức tranh bích họa ở làng chài cổ Nhơn Lý mang nhiều chủ đề từ hoa lá, cây cỏ, chim chóc cho đến những hình ảnh gắn liền với cuộc sống của người dân làng biển như lưới cá, thuyền buồm, cá mập, cá heo, rùa biển.

Cách di chuyển: Từ thành phố Quy Nhơn, du khách qua cầu Thị Nại, tới bán đảo Phương Mai rồi tiếp tục đi theo quốc lộ 19B để tới xã đảo Nhơn Lý.

Cù Lao Xanh

Còn gọi là đảo Vân Phi, Cù Lao Xanh nằm gần vịnh Xuân Đài, thuộc xã Nhơn Châu. Du khách có thể tham quan hải đăng và giếng Suối Tiên, tắm biển, xem rùa đẻ trứng, tối đến ngủ lều hoặc homestay trên đảo hay theo thuyền đi câu mực đêm với ngư dân...

Để tới Cù Lao Xanh bạn đón xe tới cảng Hàm Tử, chọn tour đi bằng cano ra đảo, hoặc tự túc đi bằng thuyền gỗ. Nếu đi cano khứ hồi giá không kèm tour là 350.000 đồng, giá tour một ngày ở Cù Lao Xanh là 700.000 đồng một người.

Ăn gì ở Quy Nhơn?

Ẩm thực

Có rất nhiều đặc sản mà du khách nào đặt chân tới đây cũng thưởng thức như bánh canh chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng, nem nướng, nem cuốn, bánh mì lagu, bánh canh, bánh khọt tôm mực... Ngoài ra, ở Quy Nhơn những ngày hè du khách không thể bỏ qua các loại hải sản tươi ngon như ốc, sò, nghêu, hàu, tôm hùm, ghẹ, cá bóp, cua huỳnh đế...

Chỉ cần dạo một vòng thành phố biển du khách cũng tìm thấy rất nhiều quán ăn ngon, giá cả phải chăng:

- Phố ốc Ngọc Hân Công Chúa

- Phố ẩm thực đêm Ngô Văn Sở

- Bánh mì lagu, 132 Ngô Mây

- Bánh khọt, 19 Hàn Thuyên

- Bánh bèo bà Xê, đường Nguyễn Tất Thành nối dài

- Bún cá bà Thu, 157 Nguyễn Huệ

- Nem nướng cô Tuyết, Hải Thượng Lãn Ông

- Quán cơm gà Quê Hương, đường Lê Hồng Phong

- Cơm Mậu, 179a Phan Bội Châu

- Cơm Bếp Nhà 1989, 159 Phan Bội Châu

- Quán Thảo Nguyên - hải sản Bãi Xép

- Nhà tàu hải sản Hoa Hoa, ngay cảng Quy Nhơn

Quán cà phê, trà sữa, bar

Là thành phố du lịch mới phát triển độ 5-6 năm gần đây nên các quán cà phê, trà sữa, trà chanh chưa thực sự nở rộ, nhưng cũng có một số địa chỉ được cả du khách và dân địa phương yêu thích. Các địa chỉ cà phê giới trẻ lựa chọn là Adiuvat, Mango Tree, Kho book & cafe, Marina, Green cafe, Surf bar....

Quán cà phê ở Quy Nhơn được lên báo quốc tế.

Đồ uống được nhiều người đánh giá ngon và rẻ hơn nhiều thành phố du lịch khác. Chỉ từ 20.000 đến 50.000 đồng bạn đã được tận hưởng những tách cà phê thơm hay ly trà sữa, sinh tố ngon trong không gian thoáng đãng.