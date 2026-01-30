Cắm hoa lan cận Tết, thợ Tây Bắc xuống Hà Nội kiếm tiền triệu mỗi ngày

Theo anh Lâm, hầu hết thợ cắm hoa đều quen biết nhau từ trước, nhiều người cùng làng hoặc được người quen giới thiệu xuống Hà Nội học nghề. Có người đã gắn bó với công việc này 6-7 năm, coi đây là nguồn thu chính mỗi dịp Tết. “Chúng tôi chỉ làm vài ngày cao điểm, nhưng nếu chăm chỉ và có tay nghề, thu nhập mỗi ngày cũng được vài triệu đồng”, anh Lâm chia sẻ.