Cấm giáo viên ép phụ huynh đóng góp tự nguyện

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tư về quy tắc ứng xử của nhà giáo, quy định chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên. Theo thông tư, Bộ GD&ĐT xây dựng 5 nhóm quy tắc ứng xử, gồm: ứng xử giữa giáo viên với người học, với đồng nghiệp, với cán bộ quản lý, với phụ huynh và với cộng đồng.

Các quy định nhằm làm rõ trách nhiệm, chuẩn mực giao tiếp và hành vi của nhà giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau.

Với học sinh, thầy cô cần thái độ mẫu mực, tinh thần bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tạo môi trường giáo dục an toàn, tích cực, bình đẳng; phản hồi, nhận xét, khen hoặc phê bình phù hợp; tôn trọng, đánh giá đúng thực chất năng lực; lắng nghe, tư vấn cho các em phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

Giáo viên không được phân biệt đối xử giữa các học sinh dưới mọi hình thức. (Ảnh minh hoạ)

Giáo viên không được phân biệt đối xử giữa các học sinh dưới mọi hình thức; không xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại các em và báo cáo kịp thời với lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện người học bị bạo lực, xâm hại.

Thầy cô cũng không được ép buộc học sinh tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện; không công khai thông tin trái quy định; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả kiểm tra, đánh giá.

Với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, giáo viên cần sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với họ về hoạt động giảng dạy, giáo dục vì sự tiến bộ của học trò; chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về học sinh, chương trình, kế hoạch giảng dạy. Thầy cô không được xúc phạm, áp đặt, vụ lợi, ép buộc phụ huynh tham gia các hoạt động trái quy định hay mang tính chất tự nguyện.

Đây cũng là nội dung mới so với các thông tư trước, trong bối cảnh dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc "vận động" đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, nhưng lại cào bằng, chia đều cho phụ huynh.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu giáo viên phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; không xúc phạm, chia rẽ nội bộ; không công khai thông tin đồng nghiệp. Với cấp trên, thầy cô có trách nhiệm góp ý, không thờ ơ, né tránh hay che giấu hành vi sai phạm của họ. Với cộng đồng, thầy cô cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chống tin giả liên quan đến lĩnh vực giáo dục và nhà giáo, ứng xử lịch thiệp, văn minh, đúng mực, bảo vệ cảnh quan môi trường khi tham gia hoạt động cộng đồng, không tham gia, ủng hộ các hoạt động mê tín dị đoan và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thông tư có hiệu lực và được áp dụng trong toàn bộ hệ thống giáo dục.