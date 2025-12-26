Người thầy đứng sau hệ sinh thái 'AI vì giáo viên' miễn phí

(VTC News) -

Không phô trương công nghệ, không thương mại hóa, mà tập trung giải quyết những “điểm nghẽn” rất đời thường của nghề giáo, EdTech Corner do thạc sĩ Lê Nguyễn Như Anh – Giảng viên khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM sáng lập đã ra đời.

Dự án vừa được ghi nhận trong "Top 100 Giải thưởng Tiên phong Ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2025" do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam phát động.

Thầy Lê Nguyễn Như Anh.

Khởi đầu từ bài toán nghề nghiệp

Thầy Lê Nguyễn Như Anh sinh năm 1989, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Curtin (Úc). Hiện anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Adelaide (Úc) và giảng viên tại Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.

Ý tưởng đầu tiên của EdTech Corner manh nha vào khoảng tháng 3/2025, khi thầy Như Anh phải xử lý khối lượng lớn đề đọc hiểu. Dù dày dạn kinh nghiệm tập huấn về trí tuệ nhân tạo AI, thầy vẫn gặp không ít phiền toái khi sử dụng các công cụ AI phổ thông cho công việc: AI “quên” yêu cầu, đầu ra thiếu ổn định, phải chỉnh sửa nhiều lần.

Quyết tâm tìm lời giải, nam giảng viên tận dụng năng lực lập trình của AI để tạo ra Text2Quiz. Đây là ứng dụng chuyên biệt nơi các bộ Prompt tối ưu cùng kinh nghiệm sư phạm nhiều năm được "cài cứng" vào hệ thống. Kết quả mang lại thật bất ngờ khi tốc độ soạn đề tăng lên rõ rệt.

Ban đầu, ứng dụng chỉ được chia sẻ nội bộ. Tuy nhiên, một bước ngoặt quan trọng đến từ gợi ý "khai sáng" của một đồng nghiệp: cho phép người dùng tự nhập API key. Giải pháp này không chỉ giúp giải quyết bài toán chi phí vận hành mà còn mang lại sự minh bạch, giúp người dùng làm chủ công nghệ. Đó chính là viên gạch đầu tiên, vững chắc nhất đặt nền móng cho hệ sinh thái EdTech Corner sau này.

Mở rộng từ nhu cầu thực tế lớp học

Tiếp nối thành công của Text2Quiz, thầy Như Anh hướng đến mục tiêu hỗ trợ giáo viên tạo học liệu tương tác miễn phí. Text2Activities ra đời như giải pháp thay thế các nền tảng trả phí, cung cấp nhiều mẫu bài tập đa dạng. Đặc biệt, ứng dụng cung cấp tính năng cho phép tải sản phẩm về sử dụng offline, phù hợp với điều kiện dạy học của nhiều trường phổ thông.

Sau Text2Activities, việc phát triển các công cụ khác cũng bộc lộ giới hạn của nền tảng kỹ thuật ban đầu. Việc đầu tư tên miền edtechcorner.com đánh dấu bước chuyển lớn, đưa các ứng dụng rời khỏi mô hình thử nghiệm sang một hệ sinh thái độc lập.

Thầy Như Anh trình bày chuyên đề AI trong dạy học tại Ngày hội Nhà giáo sáng tạo với cộng nghệ số và AI 2025, tại Đại học RMIT (cơ sở Nam Sài Gòn), tháng 12/2025.

Điểm chung của các công cụ sau này là đều bám sát “hơi thở” của giáo dục phổ thông. Ngay khi Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo, ứng dụng Text2TiengAnhTHPT đã xuất hiện để hỗ trợ tạo đề chuẩn cấu trúc chỉ với vài thao tác. Không dừng lại ở đó, phiên bản nâng cấp Text2Tryhard với kỹ thuật Prompt tinh chỉnh giúp tạo ra những đề thi có độ phân hóa cao, tiệm cận nhất với đề thi thực tế.

Tự động hóa nhanh nhưng không “làm thay”

Không dừng lại ở việc soạn đề, EdTech Corner mở rộng sang hỗ trợ toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ. TextOptimus giúp người học làm chủ từ vựng ngay trong văn bản; trong khi SkillCheck và SpeakEasy AI hỗ trợ luyện viết, nói dựa trên các thang đánh giá tùy chỉnh.

Triết lý xuyên suốt của thầy Như Anh là: AI không làm thay giáo viên, mà giúp họ chuyển mình từ người làm thủ công sang "người thiết kế và kiểm soát chất lượng".

Thầy đã cân nhắc kỹ lưỡng để trí tuệ nhân tạo chỉ xử lý những khâu "cơ khí" tốn sức như tạo bản nháp hay định dạng văn bản. Ngược lại, giáo viên vẫn giữ vai trò cốt lõi trong việc xác lập mục tiêu, kiểm định đầu ra và thiết kế trải nghiệm học tập. Chính định hướng sư phạm rõ ràng này giúp thầy cô luôn làm chủ chuyên môn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc công nghệ.

Thầy Như Anh giới thiệu về hệ thống Edtech Corner một hội thảo về AI do Đại Học Tôn Đức Thắng tổ chức, tháng 11/2025.

Từ những dòng code sơ khai đến hệ sinh thái được ghi nhận ở quy mô quốc gia, hành trình của EdTech Corner là minh chứng cho cách làm công nghệ giáo dục khác biệt: bắt đầu từ nghề giáo và quay về phục vụ nghề giáo.

Điểm đáng quý nhất của EdTech Corner chính là mô hình trí tuệ nhân tạo phi lợi nhuận. Thấu hiểu những rào cản về kinh phí, thầy Như Anh duy trì toàn bộ hệ sinh thái miễn phí, không cần tài khoản, ưu tiên hạ tầng nhẹ để giáo viên ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận.

"Chừng nào còn đủ sức, EdTech Corner vẫn sẽ hoạt động để phục vụ cộng đồng", thầy Như Anh khẳng định. Với thầy, phần thưởng lớn nhất không phải là lợi nhuận, mà là sự tin dùng của đồng nghiệp, đặc biệt là những giáo viên ở các vùng khó khăn.