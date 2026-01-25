Đề nghị kiểm điểm giáo viên chỉnh sửa bài kiểm tra của học sinh

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam (GIa Lai) vừa có văn bản gửi Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đề nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với giáo viên Tiếng Anh Trịnh Thị Kim Nga.

Theo đó, căn cứ vào báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên quan, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định, cô Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên môn Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025-2026 của một số học sinh được phân công giảng dạy.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: H.P)

Hành vi này của cô Trịnh Thị Kim Nga được xác định là vi phạm các quy định của pháp luật và ngành Giáo dục, gồm: Luật Viên chức, Luật Nhà giáo năm 2025, Điều lệ trường Tiểu học và Quy định về đạo đức nhà giáo.

Từ đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô Trịnh Thị Kim Nga để làm rõ mục đích, tính chất và mức độ của hành vi vi phạm. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, nhà trường thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo thẩm quyền và quy định hiện hành, đồng thời báo cáo kết quả về UBND phường Quy Nhơn Nam trước ngày 30/1/2026.

Trước đó, một số phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ phản ánh việc nhiều bài kiểm tra tiếng Anh của học sinh có dấu hiệu bị can thiệp như thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời, dẫn đến thay đổi kết quả bài làm. Nội dung phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh, nhà trường xác định có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên tự ý chỉnh sửa bài làm của học sinh. Trường đã mời tổng cộng 19 phụ huynh đến làm việc và tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên liên quan để phục vụ quá trình xác minh, xử lý.