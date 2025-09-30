Cấm cầu Yên Bái sau sự cố tàu hút cát đâm vào trụ cầu

(VTC News) -

Theo UBND tỉnh Lào Cai, hoàn lưu bão số 10 Bualoi gây mưa lớn kéo dài, kết hợp lũ từ thượng nguồn khiến mực nước sông Thao tại khu vực cầu Yên Bái dâng vượt mức báo động 3 là 2,4m (34,4m).

Đồng thời, vào sáng 30/9, một tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Thao va vào trụ, dầm cầu Yên Bái, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.

Tỉnh Lào Cai tạm thời cấm việc lưu thông qua cầu Yên Bái từ 18h ngày 30/9.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông và an toàn công trình, UBND tỉnh Lào Cai quyết định cấm tất cả các phương tiện và người đi bộ qua cầu Yên Bái (lý trình Km280+500, Quốc lộ 37) kể từ 18h ngày 30/9 cho đến khi có thông báo điều chỉnh.

Các xe khi đi qua địa bàn phường Yên Bái để sang phường Âu Lâu sẽ đi qua cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, cầu Giới Phiên hoặc cầu Văn Phú và ngược lại.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ chiều 29/9 đến ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở một số địa bàn trong tỉnh.

Tình trạng sạt lở, ngập úng, nước lũ dâng cao khiến các tuyến đường bị ảnh hưởng gồm: Quốc lộ 4E, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 279, Quốc lộ 32, Quốc lộ 70 cùng nhiều Tỉnh lộ như 152, 155, 160, 163, 165, 172… Tình trạng sạt lở, ngập úng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực bản Trang, tỉnh Lào Cai có 25 hộ dân bị cô lập. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng phối hợp cùng các lực lượng chức năng và địa phương khẩn trương xử lý, phân luồng tạm thời để đảm bảo giao thông. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp vận tải hạn chế di chuyển qua các tuyến đường này cho đến khi có thông báo mới.

Tính đến 11h ngày 30/9, toàn tỉnh Lào Cai ghi nhận 3 người chết, 1 người mất tích tại xã Khánh Hòa và 5 người bị thương. Các nạn nhân tử vong do sạt lở đất, lũ cuốn trôi tại các xã Mường Hum, Việt Hồng và Phong Dụ Hạ.

Về tài sản, trên 4.690 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ngập úng; trong đó có 4 nhà sập đổ hoàn toàn. Chính quyền địa phương phải di dời 1.036 hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thiệt hại lên tới hơn 1.350 ha hoa màu gồm lúa, ngô, rau màu và cây trồng khác. Ngoài ra, mưa lũ còn làm chết 310 gia cầm, 62 con lợn, cuốn trôi trên 1,1 tấn cá cùng hàng chục ha ao nuôi thủy sản.