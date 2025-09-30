Chủ tịch Ninh Bình: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão số 10

Nội dung này được nêu trong công điện khẩn của UBND tỉnh Ninh Bình về việc khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, đến 7h ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (dông, lốc xoáy...) đã làm 9 người chết, 37 người bị thương, nhiều công trình hạ tầng, nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái, gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề.
Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và thiên tai để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.
Chủ tịch UBND các xã, phường hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do thiên tai; bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa; đồng thời, hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế; không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở.
Chính quyền địa phương được giao kiểm tra chỗ ở hỗ trợ người dân tại các điểm sơ tán trở về nhà nếu đảm bảo đủ điều kiện tuyệt đối an toàn.
Cùng với đó, xã, phường hỗ trợ, cứu chữa miễn phí người bị thương do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng theo phong tục địa phương.
Các xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục các sự cố công trình hạ tầng bị ảnh hưởng do thiên tai; tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai.
Chủ tịch tỉnh yêu câu lãnh đạo xã, phường rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ Nhân dân theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.
Trường hợp địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp xã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính để tổng hợp, xử lý theo quy định.
Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu chỉ đạo đảm bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với lực lượng tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả do bão lũ, thiên tai để ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất theo đề nghị của địa phương.
