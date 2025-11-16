(VTC News) -

Môi trường nhà cao tầng có đặc thù khác biệt so với nhà ở mặt đất, đòi hỏi người dân phải nắm rõ quy trình thoát nạn và tránh những sai lầm có thể trả giá bằng tính mạng.

Cách thoát hiểm khi cháy nhà chung cư

Cháy chung cư có thể xảy ra bất cứ lúc nào và diễn biến vô cùng nhanh chóng. Việc hiểu rõ lối thoát hiểm, trang bị kỹ năng cơ bản và tránh các sai lầm phổ biến sẽ giúp bạn và gia đình nâng cao khả năng tự bảo vệ mình.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết, đầy đủ và thực tế nhất để thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy.

Giữ bình tĩnh và nhanh chóng xác định nguồn nguy hiểm

Khi nghe thấy chuông báo cháy hoặc phát hiện khói, điều quan trọng đầu tiên là cố gắng giữ bình tĩnh. Sự hoảng loạn dễ dẫn đến những quyết định sai lầm, ví dụ chạy ngược vào khu vực có lửa hoặc bỏ lỡ lối thoát gần nhất. Hãy dành vài giây để quan sát xem khói xuất phát từ đâu, hành lang có an toàn không, và lối thoát hiểm nào khả thi nhất.

Báo động cho người xung quanh và gọi hỗ trợ

Ngay khi xác định có cháy, hãy gõ cửa các căn hộ lân cận để cảnh báo. Trong nhiều vụ việc, người dân không nghe được chuông báo cháy do âm thanh nhỏ, bị hỏng hoặc bị che bởi tiếng điều hòa. Sau đó nhanh chóng gọi 114 để báo tình huống.

Cách thoát hiểm khi cháy nhà chung cư.

Di chuyển theo lối thoát hiểm, tuyệt đối không dùng thang máy

Lối thoát hiểm của chung cư được thiết kế để giữ an toàn lâu nhất có thể trong tình huống khẩn cấp. Khi thoát nạn:

Di chuyển cúi thấp hoặc bò để tránh hít khói độc.Dùng khăn ướt che mũi và miệng.Bám vào tay vịn cầu thang để tránh trượt ngã trong lúc hoảng loạn.Tuyệt đối không sử dụng thang máy, vì nguồn điện có thể bị cắt đột ngột khiến cabin kẹt giữa tầng.

Đóng cửa sau khi thoát ra

Nếu rời khỏi căn hộ, hãy nhớ đóng cửa lại. Điều này hạn chế lửa và khói lan vào hành lang, giúp những người khác có thêm thời gian thoát nạn và tạo điều kiện cho lực lượng cứu hỏa xử lý đám cháy hiệu quả hơn.

Dùng khăn ướt hoặc băng dính che kín các khe cửa nếu bị mắc kẹt

Trong trường hợp không thể mở cửa thoát ra do khói hoặc lửa bao trùm hành lang, hãy quay trở lại phòng an toàn nhất, đóng kín cửa và dùng khăn ướt hoặc băng dính che lại mọi khe hở. Mục tiêu là ngăn khói độc lọt vào. Sau đó, mở cửa sổ hoặc ban công để trao đổi không khí và ra hiệu cho lực lượng cứu hộ bằng đèn, khăn sáng màu hoặc gọi điện thoại.

Hạ xuống ban công, logia cao hơn bằng thang dây nếu có điều kiện

Một số căn hộ có trang bị thang dây thoát hiểm. Nếu ở tầng thấp (từ tầng 2–5), có thể dùng thang dây để xuống đất khi hành lang bị chặn. Tuy nhiên cần cẩn trọng, kiểm tra điểm neo của thang có chắc chắn trước khi sử dụng.

Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hỏa

Nếu đã được hướng dẫn “ở yên trong phòng”, hãy tuyệt đối làm theo. Đôi khi lực lượng cứu hộ cần thời gian để xác định đường an toàn nhất, và việc tự ý chạy sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm hơn.

5 sai lầm nguy hiểm khi cháy nhà chung cư

Để thoát hiểm khi cháy nhà chung cư, bạn cần tránh những sai lầm nghiêm trọng sau.

Mở cửa lao ra ngoài khi chưa kiểm tra nhiệt độ

Nhiều người mở cửa căn hộ ngay khi nghe báo cháy mà không kiểm tra xem phía ngoài có lửa hay khói đặc hay không. Cách kiểm tra đúng:

Đặt mu bàn tay vào tay nắm cửa hoặc mép cửa.Nếu thấy nóng, tuyệt đối không mở vì lửa có thể đang ở sát bên ngoài.Mở cửa mà không kiểm tra có thể khiến lửa ập vào, gây bỏng hoặc mất ý thức do khói.

Chạy lên tầng thượng để "tìm nơi cao"

Một trong những ngộ nhận lớn nhất là chạy lên tầng thượng sẽ an toàn hơn. Thực tế, cửa lên mái ở nhiều chung cư luôn khóa để bảo vệ an ninh. Nếu chạy lên nhưng bị chặn lại ở cửa, bạn sẽ không còn đường lùi, trong khi khói và lửa dâng dần từ các tầng dưới.

Dùng thang máy

Thang máy có thể kẹt khi mất điện hoặc bị rò khói, khiến người bên trong mắc kẹt và ngạt nhanh hơn. Khi cháy, hệ thống thông gió của thang máy có thể hút khói vào cabin – cực kỳ nguy hiểm.

Chạy ra ngoài mà không mang theo khăn ướt hoặc che mặt

Khói độc mới là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các vụ cháy. Khi chỉ hít một lượng nhỏ khí CO hoặc khí nóng, bạn có thể chóng mặt, ngất chỉ trong vài phút. Vì vậy dù vội, hãy cố tìm khăn ướt hoặc áo thấm nước để che mũi miệng.

Quay lại căn hộ để lấy đồ

Một số người cố quay lại lấy giấy tờ, tiền bạc, điện thoại hay thú cưng – điều này cực kỳ nguy hiểm vì đám cháy có thể lan nhanh trong vài chục giây. Nếu đã ra khỏi căn hộ an toàn, tuyệt đối không quay lại.

Nhà chung cư thường tổ chức diễn tập PCCC hằng năm, nhưng không ít cư dân xem nhẹ hoặc không tham gia. Việc thiếu kiến thức khiến mọi người dễ hoảng loạn và hành động sai khi sự cố xảy ra. Chỉ cần nắm rõ đường thoát hiểm và cách xử lý cơ bản, bạn đã tăng đáng kể khả năng sống sót.