Cách thiết kế giúp trần nhà trông cao, thoáng hơn

(VTC News) -

Tuy nhiên, không phải căn hộ hay nhà phố nào cũng sở hữu trần cao lý tưởng. Với những ngôi nhà có trần thấp hoặc diện tích hạn chế, việc áp dụng các giải pháp thiết kế thông minh hoàn toàn có thể giúp không gian trở nên thoáng đãng và “cao” hơn về mặt thị giác mà không cần cải tạo kết cấu.

Chọn trần sáng và đồng nhất

Màu sắc là yếu tố đầu tiên tác động đến cảm nhận không gian. Những gam màu sáng như trắng, kem, be, xám nhạt hoặc pastel giúp phản xạ ánh sáng tốt hơn, từ đó tạo cảm giác trần nhà cao và nhẹ nhàng hơn.

Một nguyên tắc thường được các kiến trúc sư áp dụng là sơn trần sáng hơn hoặc cùng tông với màu tường để tạo sự liền mạch. Khi ranh giới giữa tường và trần được “làm mờ”, mắt người sẽ khó xác định điểm kết thúc của không gian, khiến căn phòng trông cao hơn thực tế. Ngược lại, trần tối màu hoặc nhiều họa tiết nặng nề dễ tạo cảm giác bị nén xuống, khiến không gian trở nên chật chội.

Trần sáng tạo cảm giác cao hơn. (Ảnh: SBS House)

Sử dụng đường kẻ dọc và vật liệu hướng đứng

Các chi tiết theo phương thẳng đứng là “trợ thủ” đắc lực trong việc đánh lừa thị giác. Rèm cửa dài chạm sàn, lam gỗ dọc, vách trang trí sọc đứng hay giấy dán tường họa tiết kẻ dọc đều giúp ánh nhìn được kéo lên trên.

Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là treo rèm cao sát trần thay vì ngay phía trên khung cửa sổ. Khi rèm kéo dài toàn bộ chiều cao tường, cửa sổ sẽ trông lớn hơn và trần nhà cũng có cảm giác cao hơn đáng kể.

Ưu tiên nội thất thấp

Tỷ lệ nội thất ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác chiều cao. Những món đồ có chiều cao thấp như sofa chân thấp, bàn trà nhỏ gọn hoặc giường ngủ kiểu Nhật giúp khoảng không phía trên trở nên rộng rãi hơn.

Bên cạnh đó, nên chọn nội thất có đường nét đơn giản, chân thanh mảnh thay vì kiểu dáng cồng kềnh. Khi phần sàn “nhẹ” đi về mặt thị giác, trần nhà tự nhiên sẽ trở nên cao hơn. Việc hạn chế tủ cao sát trần hoặc đồ trang trí quá lớn cũng giúp không gian tránh cảm giác nặng nề.

Tối giản hệ thống đèn, tránh trần giật cấp nặng nề

Nhiều gia đình có xu hướng làm trần thạch cao giật cấp cầu kỳ để tăng tính thẩm mỹ, nhưng với không gian trần thấp, điều này lại phản tác dụng. Các lớp trần chồng lên nhau khiến chiều cao bị giảm đáng kể.

Thay vào đó, nên chọn trần phẳng kết hợp đèn âm trần hoặc đèn hắt ánh sáng nhẹ. Ánh sáng gián tiếp phản chiếu lên bề mặt trần giúp không gian trở nên mềm mại và sâu hơn. Những mẫu đèn chùm lớn, thả thấp chỉ phù hợp với nhà trần cao; nếu sử dụng sai cách sẽ khiến căn phòng bị “thu nhỏ”.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên luôn là yếu tố giúp không gian trở nên thoáng đãng nhất. Cửa sổ lớn, cửa kính hoặc vách kính giúp ánh sáng lan tỏa đều, làm giảm cảm giác bí bách.

Ánh sáng tự nhiên giúp không gian thêm thoáng đãng. (Ản: Noithatmanhhe)

Trong trường hợp không thể mở rộng cửa, gia chủ có thể dùng gương treo tường để phản chiếu ánh sáng. Gương đặt theo chiều dọc không chỉ giúp phòng sáng hơn mà còn tạo hiệu ứng chiều cao rõ rệt.

Giữ trần nhà gọn gàng, hạn chế chi tiết rối mắt

Trần nhà nhiều dây điện lộ, quạt trần cồng kềnh hoặc trang trí quá mức sẽ khiến ánh nhìn bị phân tán. Thiết kế tối giản, sạch sẽ luôn là lựa chọn tối ưu cho những không gian có chiều cao hạn chế.

Ngoài ra, việc đồng bộ màu sắc giữa trần, tường và sàn cũng góp phần tạo nên tổng thể hài hòa, giúp căn phòng trông rộng và thoáng hơn.