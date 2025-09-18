(VTC News) -

Cật heo là một nguồn thực phẩm giàu protein, chất béo, và các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt. Nó cũng chứa nhiều vitamin như vitamin A, B1, C và PP. Ngoài giá trị ẩm thực, trong Đông y, cật heo còn được sử dụng như một vị thuốc.

Cật heo là món ngon bổ dưỡng, được nhiều người ưa thích. (Ảnh: Food.ltn)

Cật heo thường sử dụng để xào, nấu cháo, hầm..., tạo nên món ăn bổ thận, có lợi cho những người gặp các vấn đề như yếu sinh lý, đau lưng, mỏi gối, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh, giấc ngủ không sâu..

Tuy nhiên, nhiều người ít khi mua cật heo vì "mức độ rủi ro" cao, đôi khi món ăn có mùi hoi rất khó chịu. Thật ra đây không phải vấn đề "hên xui" mà do bạn xử lý nguyên liệu không khéo, không biết cách khử mùi hoi của cật heo.

Các bước sơ chế khử mùi hoi của cật heo

Muốn món cật heo không có mùi khó chịu, trước hết bạn phải mua được cật tươi ngon được lấy từ con heo khỏe mạnh. Hãy quan sát màu sắc khi chọn. Cật tươi, ngon có màu hồng nhạt, không có đốm máu trên bề mặt, sờ vào thấy mềm và đàn hồi. Nếu cật có màu trắng xanh, mềm và sưng thì có thể nó đã bị ngâm nước, chất lượng kém.

Ngoài ra, cần quan sát hình dáng. Quả cật có kích thước vừa phải thì tốt hơn. Nếu thấy nó to và dày hơn rõ rệt, có thể là cật bị sưng. Ngoài ra, hãy dùng dao cắt đôi thận, quan sát xem phần tủy (nằm giữa mô đỏ và gân trắng) của mặt cắt ngang có bị mờ và đục không, vì đó là dấu hiệu cho thấy cật đã bị hỏng.

Khi mua cần chú chọn màu sắc, kích thước và quan sát lớp màng trắng trong cật. (Ảnh: Food.ltn)

Cật heo phải được làm sạch, cắt và chế biến đúng cách trước khi nấu, nếu không món ăn sẽ có mùi nước tiểu và mùi hoi nồng nặc. Các bước xử lý gồm:

- Rửa sạch bề mặt cật, loại bỏ màng, cắt đôi, sau đó dùng dao nhà bếp cạo sạch các tuyến và mao mạch bên trong. Hãy cạo thật sạch, nếu không món ăn sẽ có mùi hôi của amoniac.

- Lật mặt ngoài quả cật, nghiêng dao để tạo thành các đường cắt xéo trên bề mặt, sau đó xoay dao 90 độ để tạo thành các hình cắt kim cương. Cách cắt này sẽ giúp món ăn thành phẩm đẹp mắt, đồng thời giúp khử mùi hoi nhanh hơn.

Dùng dao thái nhẹ để tạo hình cho cật khi chế biến. (Ảnh: Food.ltn)

- Ngâm nước hành tây và gừng: Sau khi sơ chế, thái lát và rửa sạch, bạn ngâm cật heo vào nước hành gừng khoảng 2 tiếng, cho đến khi cật chuyển sang màu trắng và hơi nở ra thì rửa lại bằng nước sạch.

- Ngâm trong rượu: Ngâm cật đã sơ chế vào rượu trong 30 phút (vừa đủ để ngập nguyên liệu), vớt ra rửa sạch 2 lần bằng nước sạch, sau đó chần qua nước sôi trong 1 phút để khử mùi hoi của cật heo.

Bước khử mùi rất quan trọng để cật không còn mùi hôi. (Ảnh: Food.ltn)

Kỹ thuật nấu để khử mùi hoi của cật heo

Muốn có món cật heo ngon, bạn nên nhớ, rượu và gừng là gia vị không thể thiếu để khử mùi hoi và tăng hương vị món ăn. Ngoài ra, nhiệt độ và thời gian nấu cũng hết sức quan trọng để giữ được độ mềm, giòn của cật, tránh bị quá chín và dai. Đừng quên khâu chần nước sôi, món cật sẽ rất thơm ngon, không còn mùi hoi nữa.

Trước tiên, bạn đun một nồi nước sôi, cho gừng già, rượu, rồi cho cật heo vào. Sau khi cật được cho vào nồi, nước sẽ ngừng sôi ngay lập tức. Bạn hãy đợi khi bọt khí xuất hiện trên bề mặt nước và nhanh chóng vớt cật ra.

Nên chần để giúp cật giữ độ giòn. (Ảnh: Food.ltn)

Ngâm cật đã chần vào nước lạnh để làm nguội, đồng thời giúp cật giữ được độ giòn. Sau khi vớt cật ra, bạn có thể bắc chảo xào gừng, dầu mè và rượu cho đến khi thơm, sau đó cho cật đã chần vào và đảo đều. Nhanh chóng tắt bếp để cật không bị khô cứng.

Do cật đã được chần qua nên bước xào này rất nhanh, cật sẽ vừa chín tới, giữ được độ giòn mà vẫn mềm, hương vị thơm hấp dẫn, không còn mùi hoi.

Gừng là gia vị không thể thiếu khi làm món cật. (Ảnh: Food.ltn)