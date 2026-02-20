Cách giảm nhanh nồng độ cồn khi sáng hôm sau vẫn thấy mệt mỏi

(VTC News) -

Việc giải phóng nồng độ cồn trong cơ thể không diễn ra giống nhau ở mọi người. Theo BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tốc độ đào thải cồn phụ thuộc vào lượng rượu bia đã uống, nồng độ cồn, thời gian uống kéo dài bao lâu và đặc biệt là yếu tố cơ địa.

Có người uống rượu từ tối hôm trước nhưng sáng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở, trong khi người khác lại không gặp tình trạng này. Những người nhẹ cân, đang đói, có bệnh lý nền, ít khi uống rượu hoặc uống lần đầu thường dễ say và mất nhiều thời gian hơn để thải cồn. Gan phải làm việc chậm hơn, khiến cồn tồn lưu lâu trong cơ thể.

Theo các chuyên gia, không có biện pháp nào giúp “giải rượu” tức thì. Tuy nhiên, một số cách có thể hỗ trợ cơ thể đào thải cồn tốt hơn và giảm cảm giác khó chịu sau khi uống.

Ăn trái cây hoặc uống nước ép hoa quả cũng được nhiều bác sĩ khuyến nghị để giải rượu bia. (Ảnh minh hoạ)

Cách đơn giản nhất là uống nhiều nước. Nước giúp bù lại lượng dịch bị mất do rượu bia gây lợi tiểu, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa và thải trừ cồn qua thận, giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Ăn trái cây hoặc uống nước ép hoa quả cũng được nhiều bác sĩ khuyến nghị. Trái cây giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau rượu bia. Có thể pha nước chanh tươi để uống hoặc ăn trực tiếp, vừa kích thích tiêu hóa vừa giúp giảm cảm giác mệt mỏi.

Một số kinh nghiệm dân gian cũng được sử dụng phổ biến như uống nước rau má. Rau má có tính mát, hỗ trợ thanh nhiệt. Người dùng thường ép rau má tươi lấy nước, pha thêm chanh và một chút muối để uống từng lần nhỏ.

Trong đông y, vỏ quýt phơi khô (trần bì) cũng được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng sau rượu bia. Vỏ quýt sao thơm, sắc nước uống, có thể thêm gừng để tăng hiệu quả làm ấm bụng và dễ chịu hơn.

Tuy vậy, bác sĩ nhấn mạnh phòng ngừa vẫn quan trọng nhất. Khi uống rượu bia, nên ăn đầy đủ, không để bụng đói, tăng cường rau xanh để làm chậm hấp thu cồn. Uống từ từ, không dồn dập, kết hợp trò chuyện giúp giảm lượng rượu nạp vào và hạn chế kích ứng niêm mạc dạ dày. Gan cũng có thêm thời gian để oxy hóa và giải độc, từ đó giảm nguy cơ nồng độ cồn tồn tại kéo dài sang ngày hôm sau.