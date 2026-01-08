Cách em 1 milimet tập 37: Bách gặp tai nạn sau khi chia tay Duyên

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập 37.

Ở tập trước, các thành viên của Đại bản doanh quyết tâm lấy lại công bằng cho Tú (Quỳnh Châu) nên dẫn Bách (Huỳnh Anh) theo dõi để nhìn thấu con người thật của Duyên (Hà Bùi).

Chứng kiến cảnh Duyên vẫn còn lưu luyến với Hiếu dù sắp cưới mình, Bách sốc nói không nên lời. Cảnh tượng này làm thay đổi mọi suy nghĩ của Bách về vợ sắp cưới.

Hoá ra con người Duyên mà trước nay anh vẫn biết là hoàn toàn giả dối. Những điều Bách mong chờ nhất ở người phụ nữ mình yêu chân thành, thật thà và chung thuỷ thì Duyên đều không có.

Phát hiện ra con người thật của Duyên khiến Bách rơi vào tột cùng đau khổ. Cuối cùng, Bách đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ với Duyên và đuổi cô ta ra khỏi nhà mình.

Trong Cách em 1 milimet tập 37 lên sóng tối 8/1, những chuyện không vui của chị em Bách cuối cùng cũng lộ ra vào đúng thời điểm cả hai về quê thăm bố mẹ. Chuyến trở về này dường như đều không vui với cả Bách và Ngân (Huyền Lizzie).

Bách đã nói với chị gái về việc quyết định chia tay Duyên. Tuy nhiên, Ngân khuyên Bách nên suy nghĩ lại vì cô cũng sắp ly hôn với chồng. Khoảnh khắc cô thừa nhận quyết định ly hôn với Nghiêm đã vô tình bị con gái Tép và bố mẹ nghe thấy. Cô bé rơi vào trạng thái sốc tâm lý nặng nề và hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà.

Đúng lúc Tép chạy ra cổng, một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ cao. Phát hiện cháu gái gặp nguy hiểm, Bách đã kịp thời đuổi theo và lao ra che chắn cho Tép, trực tiếp hứng chịu cú va chạm mạnh. Vụ tai nạn khiến Bách bị thương nặng, để lại nỗi lo lắng bao trùm toàn bộ gia đình.

Bố mẹ nổi giận khi biết chuyện cả Ngân và Bách đều đổ vỡ chuyện tình cảm.

Ở một diễn biến khác, Ngân nói với chồng về việc đưa em trai về nhà để tiện chăm sóc. Cô nói với Nghiêm về việc bố mẹ đã biết chuyện cả hai sắp ly hôn, vì vậy khuyên anh hãy chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ chồng.

"Thời gian này Tép đang rất sốc. Em mong chúng ta hãy tập trung và quan tâm tới cảm xúc của con nhiều hơn", Ngân nói với chồng.

Trong khi đó, Hiếu (Lê Hải) vẫn rất kiên trì nỗ lực để có thể đến gần Tú hơn. Quay trở lại thành phố, Hiếu tiếp tục "mặt dày" phục kích Tú cho bằng được. Anh chàng kiên trì tìm đủ mọi cách để chinh phục cô.

Hiếu quyết tâm theo đuổi Tú dù nhiều lần bị từ chối.

Hiếu lấy lý do về việc mời vị giám khảo trong cuộc thi của Tú đi uống trà và ngỏ ý rủ cô nàng cùng đi. Trước lời đề nghị này, Tú không thể từ chối. Cô phải thừa nhận Hiếu luôn biết cách để biến mình thành kẻ cơ hội.

Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 37 sẽ lên sóng vào 20h tối 8/1 trên VTV3.