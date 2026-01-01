Cách em 1 milimet tập 35: Tú đanh thép đáp trả lời mỉa mai của Duyên

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập 35.

TrongCách em 1 milimettập 35 lên sóng tối 1/1, Bách (Huỳnh Anh) trở về Việt Nam để đưa Duyên (Hà Bùi) về quê gặp bố mẹ, sau đó cả hai sẽ trở lại Nhật Bản và tổ chức đám cưới vào mùa thu. Tuy nhiên, lần trở về này đã có những phát sinh không nằm trong kế hoạch của cả Bách và Duyên.

Duyên vẫn giữ mối quan hệ mập mờ với Hiếu (Lê Hải) - bạn trai cũ của cô. Trong khi đó, Hiếu lại đang theo đuổi Tú (Quỳnh Châu) và sự khác biệt của Tú khiến Hiếu từ tán tỉnh đơn thuần bỗng thay đổi ý định, quyết tâm theo đuổi cô bằng được. Tuy nhiên, chính sự quyết tâm ấy của Hiếu khiến Duyên nảy sinh sự đố kỵ với Tú. Sự ghen tỵ, không muốn mình là kẻ thất bại khiến Duyên trở nên mù quáng và điên cuồng.

Tú đanh thép đáp trả trước lời mỉa mai của Duyên.

Trong cuộc nói chuyện riêng với Tú, Duyên đã hỏi một câu cho thấy sự đố kỵ: "Thế còn câu dẫn nhiều người đàn ông cùng một lúc, bí quyết là gì hả chị?".

Biết rằng Duyên đang khiêu khích mình, Tú liền nói một câu đanh thép: "Em không đủ tư cách nếu muốn trao đổi về chủ đề chính chuyên với chị đâu". Câu nói mỉa mai này khiến Duyên sững người.

Ở một diễn biến khác, các thành viên trong nhóm Đại bản doanh cùng nhau chơi trò nói thật. Những câu hỏi dường như đều đi "trúng tim đen" của người bị hỏi, một trong số những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất chính là lý do vì sao Ngân (Huyền Lizzie) đã rời bỏ Viễn (Hà Việt Dũng), câu hỏi mà Viễn đã kiên trì quay 3 vòng chỉ để nghe Ngân trả lời.

Trong khi đó, Ngân thì rất muốn được nghe Viễn trả lời rằng "đã từng có lời nào muốn rút lại khi nói với mình hay chưa?".

Trò chơi nói thật gay cấn với những câu hỏi của Viễn và Ngân.

Khi trở lại làng Mây, Bách nhìn thấy Tú và những người bạn trong nhóm Đại bản doanh chơi trò ném lon trên đường, hình ảnh thời thơ ấu chạy nhanh qua đầu anh. Điều này có những tác động không nhỏ đến suy nghĩ của Bách.

Khi trí nhớ bắt đầu trở về với Bách thì Tú có vẻ như đã không còn sự kiên nhẫn chờ đợi. Cô đã quyết định khép lại tất cả với Bách.

Tập 35 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h ngày 1/1/2026 trên kênh VTV3.