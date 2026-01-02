Cách em 1 milimet tập 36: Bách sốc khi nhìn rõ bộ mặt thật của vợ sắp cưới

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập 36

Từ khi trở về làng Mây, những hình ảnh cũ quay trở lại với Bách (Huỳnh Anh). Có vẻ như trí nhớ của Bách đang dần trở về. Thay vì tránh né Tú (Quỳnh Châu) như trước đây, Bách dường như có nhiều điều muốn hỏi cô.

Sau trò chơi nói thật, trạng thái và cảm xúc của mọi người trong nhóm tương đối xáo trộn. Có người có được những câu trả lời mà mình muốn nhưng một số khác bị đẩy vào tình trạng không thoải mái và khó chịu.

Bách có những câu hỏi muốn được Tú giải đáp và vì thế, anh quyết định tới nhà tìm cô. Đây là điều khác lẽ thông thường vì tất cả những người thân của cả hai đều biết Bách thường tránh né Tú, không muốn ở gần cô. Bách cảm thấy bị Tú làm phiền khi cô liên tục muốn khôi phục lại trí nhớ cho anh.

Trong Cách em 1 milimettập 36 lên sóng tối 2/1, Bách hẹn gặp Tú để nói những lời bênh vực Duyên (Hà Bùi). Trước lời đề nghị của Bách, Tú thẳng thừng từ chối vì cho rằng đây là những lời vô nghĩa.

Nghe câu nói này, Bách tuyên bố: "Mong em tôn trọng đời sống riêng tư của anh. Ngừng can thiệp và đặt điều cho Duyên. Đừng lôi kéo mọi người chia sẻ bọn anh nữa. Đừng nhân danh thơ ấu để làm những thứ lố bịch như vậy".

Bách yêu cầu Tú và nhóm bạn ngừng đặt điều cho Duyên.

Trước lời nói của Bách, các thành viên của Đại bản doanh quyết tâm lấy lại công bằng cho Tú nên đã dẫn Bách theo dõi để nhìn thấu con người thật của Duyên.

Chứng kiến cảnh Duyên vẫn còn lưu luyến với Hiếu dù sắp cưới mình, Bách sốc nói không nên lời. Cảnh tượng này có thể cũng sẽ làm thay đổi mọi suy nghĩ của Bách.

Ở một diễn biến khác, Hiếu (Lê Hải) vẫn rất kiên trì nỗ lực để có thể đến gần Tú hơn. Không những xin Tú mở chặn mà nay Hiếu còn xin được gia nhập vào Đại bản doanh.

Trước lời đề nghị của Hiếu, Tú thẳng thừng: "Tiêu chuẩn đạo đức của nhóm Đại bản doanh rất cao. Vì thế đơn xin ra nhập của anh đã bị bác bỏ".

Dù đã bị từ chối, Hiếu vẫn quyết tâm không buông bỏ. Anh thậm chí còn nói với Tú rằng "số phận định đoạt chuyện tình cảm của mình càng khó thì lại càng bền". Điều này đồng nghĩa rằng Tú càng chối bỏ thì Hiếu sẽ càng cố gắng để chiếm lấy tình cảm.

Hiếu Quyết tâm theo đuổi Tú đến cùng.

Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 36 sẽ lên sóng vào 20h tối 2/1 trên VTV3.