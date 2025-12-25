Cách em 1 milimet tập 33: Duyên phát hiện mối quan hệ bí mật của Bách

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập 33.

Ở tập trước, Bách (Huỳnh Anh) tự hào bày tỏ tình cảm của mình và niềm hạnh phúc của anh với Duyên (Hà Bùi). Bách nói mối quan hệ giữa anh và Duyên không có sự nghi ngờ vì anh theo quan điểm yêu thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không yêu.

Trong Cách em 1 milimet tập 33 lên sóng tối 25/12, Duyên tiếp tục phát hiện ra mối quan hệ bí mật có từ rất lâu của Bách với một nhân vật trên mạng. Bởi lẽ đó, cô không ngừng xét hỏi và nghi ngờ sự chung thủy của chồng sắp cưới.

Khi Duyên hỏi về giới tính của người này, Bách từ chối với lý do đã giao kèo không để lộ bất cứ thông tin nào về cả giới tính hay độ tuổi.

"Anh và bạn ấy còn chưa gặp mặt nhau. Điều mà anh biết về bạn ấy là cùng làm ngành sáng tạo giống hai đứa mình", Bách khẳng định.

Tuy nhiên Duyên đưa ra quan điểm rằng Bách từng "rung rinh" với một cô nàng trong vòng một tuần khi không nhìn thấy, vì vậy việc anh có một mối quan hệ lâu năm bí ẩn là điều khó chấp nhận.

Theo Duyên thì không một người phụ nữ nào bỏ thời gian trò chuyện mà chẳng mong muốn nhận lại điều gì.

Duyên nghi ngờ mối quan hệ bí mật của Bách.

Ở diễn biến khác, "Đại bản doanh" trở về thăm làng Mây và thật tình cờ chị em Ngân - Bách cũng về thăm bố mẹ. Ngay sau đó, Thị Tú (Quỳnh Châu) gọi điện cầu cứu Viễn "caca" (Hà Việt Dũng) khi bị bố Hùng mẹ Linh bắt sang nhà chào hỏi bố mẹ Ngân - Bách. Thật tình cờ Hiếu (Lê Hải) cũng nghe được cuộc điện thoại và muốn "bám đuôi" anh Viễn về làng Mây.

Trước lời xin xỏ, Viễn nói đã nghe qua "tổ hợp rối rắm tình cảm" của Hiếu và hỏi rằng có lẽ nào anh chàng đang muốn "cua" lại người yêu cũ.

Nghe vậy, Hiếu liền phủ nhận: "Tính em đi là đi luôn, mình phải hướng đến tương lai. Chuyện qua rồi thì đó là quá khứ". Theo Hiếu, anh chỉ muốn được về làng Mây để mong có cơ hội xin được Thị Tú bỏ chặn số.

Hiếu xin về làng Mây để xin Tú bỏ chặn số.

Ngoài ra, trong cuộc thi sản xuất phim hoạt hình vừa diễn ra, Hiếu như đang phát hiện những điều không ổn trong bảng điểm của các giám khảo chấm cho các mục thi nên đã âm thầm đi tìm hiểu.

Tập 33 Cách em 1 milimet sẽ lên sóng lúc 20h00 tối thứ 5 (25/12) trên kênh VTV3.