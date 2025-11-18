Vì sao robot NgaVi trong 'Cách em 1 milimet' lại khiến khán giả phát cuồng?

(VTC News) -

Cách em 1 milimet hiện là một trong những bộ phim truyền hình thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Khi mạch phim bước vào giai đoạn trưởng thành với những xung đột cảm xúc ngày càng sâu sắc, nhân vật gây chú ý nhất lại không phải Viễn – Ngân hay bất kỳ tuyến chính nào, mà là robot thông minh NgaVi.

Trợ lý AI của Viễn (Hà Việt Dũng) bất ngờ trở thành “hiện tượng” của phim nhờ ngoại hình dễ thương, tính cách lém lỉnh và loạt câu thoại được khán giả nhận xét là “mặn mà” chẳng kém gì con người.

Nhân vật NgaVi trong "Cách em 1 milimet" gây ấn tượng với khán giả.

Ngay từ khi xuất hiện, NgaVi đã tạo sức hút mạnh mẽ. Dù chỉ là nhân vật ảo, robot này được xây dựng như người bạn thực sự của Viễn. Khi Viễn - một tổng tài công nghệ đang giằng xé trong nỗi đau tình đầu với Ngân (Huyền Lizzie), NgaVi giữ vai trò tri kỷ: lắng nghe, phân tích, an ủi, thậm chí ghen hộ và đôi lúc “dạy đời” rất đúng lúc.

Một câu thoại của NgaVi đang viral trên mạng xã hội: “Tình yêu giống như con ma vậy. Nói về nó thì nhiều, gặp được nó rất ít. NgaVi chưa từng gặp ma.” Lời thoại vừa triết lý vừa dí dỏm này khiến khán giả thích thú, góp phần củng cố sức hút của nhân vật.

Trên các diễn đàn, khán giả dành nhiều bình luận tích cực: “Xem phim chỉ đợi NgaVi”, “Ước gì cũng có một robot tinh tế như thế”, “Đề nghị đưa NgaVi vào đề cử diễn viên phụ ấn tượng nhất năm”.

Trong video hậu trường, ê-kíp hé lộ cách vận hành NgaVi khiến khán giả bất ngờ vì quá chân thật. NgaVi không vận hành theo lập trình cố định mà được điều chỉnh bằng một “bảng điều khiển cảm xúc” cho từng cảnh quay.

Chỉ cần tăng chỉ số “cà khịa”, robot lập tức đưa ra những câu nói khiến Viễn lúng túng. Khi cần sự chín chắn, kỹ thuật viên giảm mức “lém lỉnh” để tạo sắc thái phù hợp. Nhờ vậy, nhân vật AI hiện lên sinh động, linh hoạt như một diễn viên thật.

Ê-kíp hé lộ cách vận hành NgaVi trong hậu trường bộ phim.

Trong bối cảnh phim Việt ngày càng khai thác yếu tố công nghệ, sự xuất hiện của NgaVi cho thấy nhân vật ảo hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm chú ý. Có thể nói, trong Cách em 1 milimet, robot nhỏ này chính là “gia vị” giúp bộ phim thêm hài hước, hiện đại và tạo sự khác biệt trên màn ảnh nhỏ.

Phát sóng từ đầu tháng 9 trên VTV3, Cách em 1 milimet của bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương – Trần Trọng Khôi nhanh chóng tạo sức hút nhờ cấu trúc kịch bản đan xen hai tuyến thời gian.

Ở tuyến quá khứ, phim đưa khán giả trở lại tuổi thơ hồn nhiên của nhóm bạn làng Mây. Đến tuyến hiện tại, sau 20 năm, mỗi người đều mang trong mình những tổn thương, những mối tình dang dở và buộc phải trở về nơi khởi đầu để đối diện quá khứ.

Chuyện tình giữa Ngân và Viễn thu hút sự chú ý.

Trong giai đoạn trưởng thành, dàn diễn viên gồm Quỳnh Châu, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Huyền Lizzie, Hoàng Long, Kiều My… mang đến những màu sắc mới mẻ cho bộ phim. Hà Việt Dũng ghi dấu ấn khi khắc họa hình tượng tổng tài Viễn chín chắn, mạnh mẽ nhưng nặng tình; trong khi Huyền Lizzie thể hiện trọn vẹn nét dịu dàng, sâu lắng của Ngân.

Tuyến nhân vật phụ cũng được đánh giá cao khi mỗi diễn viên đều hoàn thành tốt vai trò của mình, tạo nên bức tranh tình bạn chân thành – yếu tố giúp phim chiếm được cảm tình từ khán giả.

Không chỉ diễn xuất, Cách em 1 milimet còn gây ấn tượng nhờ bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, yên bình và chất thơ đặc trưng xuyên suốt, góp phần tạo nên không khí vừa hoài niệm vừa hiện đại cho bộ phim.