Cách Dubai 'lột xác', nhiều năm liền là nơi sạch nhất thế giới

(VTC News) -

Dubai - thành phố nổi tiếng với những công trình biểu tượng, cuộc sống xa hoa và tinh thần đổi mới vừa tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ thế giới khi được xếp hạng là đô thị sạch nhất toàn cầu.

Danh hiệu này không chỉ gây ấn tượng về mặt hình ảnh, mà còn phản ánh thành quả của hàng chục năm hoạch định chính sách bài bản và sự chung tay của chính quyền cùng cộng đồng dân cư trong việc xây dựng môi trường sống bền vững.

Toàn cảnh thành phố Dubai. (Ảnh: Getty)

Thành phố sạch nhất thế giới

Theo báo cáo của Viện Chiến lược Đô thị thuộc Quỹ Tưởng niệm Mori ở Nhật Bản công bố hồi tháng 1, Dubai tiếp tục được vinh danh là thành phố sạch nhất thế giới, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp thành phố này giữ vững vị trí dẫn đầu.

Với mục tiêu trở thành hình mẫu toàn cầu cho những thành phố khác trong tương lai, Dubai vượt qua 47 thành phố trên toàn thế giới, đạt điểm tuyệt đối 100% về mức độ hài lòng của cư dân đối với độ sạch sẽ của đường phố.

Một trong những yếu tố then chốt trong bảng xếp hạng là tính bền vững môi trường và Dubai luôn được đánh gia cao trong lĩnh vực này. Hiện tại, Dubai đang tích cực nỗ lực để trở thành một trong những thành phố dẫn đầu thế giới về hoạt động thân thiện với môi trường. Một trong những mục tiêu môi trường đầy tham vọng của Dubai là chiến lược quản lý chất thải toàn diện, đặt mục tiêu giảm 18% lượng chất thải phát sinh và chuyển hướng hoàn toàn chất thải ra khỏi bãi chôn lấp vào năm 2041.

Cam kết phát triển bền vững của Dubai không chỉ dừng lại ở sự sạch sẽ mà còn là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng thành phố xanh, thông minh, cân bằng giữa tăng trưởng đô thị và trách nhiệm với môi trường. Thành phố đang triển khai công nghệ tiên tiến và áp dụng phương pháp sáng tạo để giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời duy trì vị thế là một trung tâm thương mại, du lịch và kinh doanh toàn cầu.

Ông Marwan Bin Ghalita, quyền Tổng Giám đốc Cơ quan đô thị Dubai nhấn mạnh vị trí dẫn đầu của Dubai trong chỉ số toàn cầu uy tín là kết quả của nỗ lực đồng bộ nhằm biến thành phố này thành nơi đáng sống, làm việc và du lịch tốt nhất thế giới.

Ông Ghalita lưu ý những thành tựu của Dubai trên nhiều lĩnh vực phản ánh tầm nhìn của ban lãnh đạo sáng suốt, khuyến khích đạo đức nghề nghiệp hướng đến việc đạt những tiêu chuẩn vượt trội.

Ghalita nói thêm rằng để đạt được sự xuất sắc đòi hỏi niềm tin vững chắc vào năng lực của các nhóm làm việc và sự cam kết nỗ lực. Tư duy này biến các mục tiêu chung thành phong cách làm việc nhất quán hướng đến sự lãnh đạo. Ngày nay, Dubai là một thành phố tin tưởng vào người dân và nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn cho sự phát triển đô thị trong tương lai.

Phát triển bền vững

Một trong những yếu tố giúp Dubai ghi dấu ấn như một trong những đô thị sạch nhất thế giới là hệ thống quản lý chất thải hiện đại. Thành phố xây dựng chiến lược tổng thể, chú trọng giảm rác ngay từ khâu phát sinh và nâng cao hiệu quả xử lý.

Bên cạnh mạng lưới cơ sở tái chế quy mô lớn, phần đáng kể lượng rác thải được tái chế hoặc chuyển hóa thành năng lượng. Dubai đặt mục tiêu đưa 75% rác thải ra khỏi bãi chôn lấp vào năm 2030 - một chỉ tiêu đầy tham vọng nhưng được đánh giá là khả thi nhờ công nghệ xử lý tiên tiến mà thành phố đang vận hành.

Đường phố Dubai được dọn dẹp vệ sinh thường xuyên.

Những thiết bị như thùng rác thông minh, có khả năng gửi cảnh báo cho lực lượng quản lý khi sắp đầy đang giúp tối ưu hóa công tác thu gom rác và hạn chế tình trạng tràn rác tại địa điểm công cộng. Song song với đó, chính phủ triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tăng cường tái chế, giảm lượng rác phát sinh.

Thành phố Dubai cũng tuyển dụng đội ngũ chuyên trách gồm 3.200 giám sát viên, quản lý và kỹ sư cùng nhiều máy móc và thiết bị chuyên dụng dọn dẹp vệ sinh mỗi ngày. Trong đó, đội ngũ công nhân đô thị chịu trách nhiệm bảo trì 2.400 km đường chính và đường cao tốc cũng như 33,4 km kênh mương trên khắp khu vực thành thị và nông thôn. Họ cũng giám sát việc quản lý và xử lý chất thải nguy hại và y tế.

Ngoài ra, Dubai triển khai loạt giải pháp đô thị thông minh nhằm tối ưu hóa công tác quản lý và giữ gìn mỹ quan đường phố. Nổi bật trong số đó là đội robot vệ sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoạt động thường xuyên trên tuyến phố đông đúc để xử lý rác thải. Những thiết bị này có khả năng nhận diện, thu gom và làm sạch cả những vị trí khó tiếp cận.

Các sáng kiến ​​về môi trường của Dubai không chỉ giới hạn ở quản lý chất thải mà còn tập trung vào hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước và phát triển không gian xanh trên khắp thành phố.

Các kiến trúc sư và nhà quy hoạch thành phố chủ động đưa công viên, vườn cây và những tuyến phố phủ bóng mát vào thiết kế tổng thể. Nhờ áp dụng hệ thống tưới tiêu thân thiện với môi trường, sử dụng nguồn nước thải đã qua xử lý, thành phố duy trì được sự hài hòa giữa phát triển đô thị và cảnh quan tự nhiên. Trong nhiều năm, Dubai trồng hàng triệu cây xanh và bụi rậm, góp phần định hình diện mạo đô thị xanh hiếm thấy ở vùng Trung Đông.

Cùng với đó, cam kết phát triển bền vững được xem là trụ cột trong chiến lược làm sạch và bảo vệ môi trường của Dubai với mục tiêu đến năm 2050, 75% nhu cầu năng lượng của thành phố được đáp ứng từ nguồn sạch. Đây được xem là bước đi nhằm đưa Dubai trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về năng lượng xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Dubai rót vốn mạnh vào điện mặt trời và nhiều sáng kiến năng lượng tái tạo khác. Nổi bật là Công viên Năng lượng Mặt trời Mohammed bin Rashid Al Maktoum - một trong những khu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Công trình này không chỉ cung cấp nguồn điện sạch quy mô lớn mà còn góp phần giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon, qua đó cải thiện chất lượng môi trường và hỗ trợ tham vọng xây dựng một đô thị bền vững của Dubai.

Bằng cách giảm lượng khí thải carbon và ưu tiên năng lượng sạch, Dubai không chỉ gìn giữ sự trong lành của môi trường mà còn đặt nền móng cho một tương lai thân thiện với môi trường. Hơn nữa, thành phố này đã trở thành hình mẫu cho những khu vực đô thị khác trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và áp dụng giải pháp xanh.