800 người mặc Việt phục tái hiện nghi lễ cưới xưa giữa phố đi bộ hồ Gươm

“Điều khiến tôi xúc động nhất là khi đoàn đi qua khu Tràng Tiền, rất nhiều người lớn tuổi mỉm cười, gật đầu. Họ nói nhìn thấy chúng tôi là nhớ lại ký ức về nếp nhà, nếp gia phong của thời cha ông. Đó chính là mục tiêu mà nhóm hướng đến, để di sản không đứng yên trong sách vở, mà có thể sống lại giữa đời sống hôm nay”, một thành viên cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành cho biết.