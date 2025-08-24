Cách đơn giản phát hiện yến sào giả

(VTC News) -

Yến sào từ lâu được xem là "vàng trắng" trong làng thực phẩm dinh dưỡng với công dụng tốt sức khỏe như tăng đề kháng, bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện trí não. Tuy nhiên, thị trường yến xuất hiện nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, khiến người tiêu dùng dễ mua nhầm hàng giả, hàng pha trộn.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, yến sào thật chứa tới 45-55% protein cùng các acid amin quý. Trong khi đó, yến giả thường làm từ lòng trắng trứng, bột rau câu, bún tàu, tinh bột… không chỉ kém dinh dưỡng mà còn có thể gây hại nếu chứa phụ gia lạ.

Yến sào từ lâu được xem là "vàng trắng" trong làng thực phẩm dinh dưỡng. (Ảnh minh hoạ)

Cách nhận biết yến sào thật – giả

Dưới đây là những dấu hiệu đơn giản nhưng hiệu quả giúp phân biệt yến sào thật và yến giả ngay tại nhà:

1. Màu sắc và sợi yến

Yến sào thật thường có màu trắng đục, hồng nhạt hoặc đỏ tùy loại (yến trắng, yến hồng, yến huyết). Các sợi yến đan xen rõ ràng, không đồng nhất. Trong khi đó, yến giả màu trắng sáng bất thường, đôi khi trong suốt khi soi dưới ánh sáng, sợi dày đều và thiếu tự nhiên.

2. Mùi vị

Lấy một sợi nhỏ và nếm thử. Yến thật vị nhạt, hơi tanh như lòng trắng trứng. Nếu có vị ngọt lạ, rất có thể là sản phẩm được trộn thêm đường hoặc hóa chất tạo kết dính.

3. Độ đàn hồi

Dùng tay bóp nhẹ tổ yến khô. Yến thật thường giòn, dễ gãy. Ngược lại, yến giả có cảm giác mềm, dẻo do được pha trộn với các chất khác.

4. Ngâm nước

Khi ngâm nước, yến thật sẽ nở ra từ từ, giữ nguyên màu sắc, mùi tanh nhẹ đặc trưng. Yến giả bị hòa tan, đổi màu hoặc tỏa ra mùi hôi do các chất phụ gia.

Lưu ý khi sử dụng yến

Mặc dù bổ dưỡng, yến sào không nên sử dụng quá nhiều. Do chứa lượng đạm cao, nếu dùng sai cách, thực phẩm này có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa – đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người đang bệnh.

Người lớn tuổi, người đang hồi phục chỉ nên dùng 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 3g.

Trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn yến vì hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện.

Trẻ từ 1-3 tuổi có thể dùng 1-2g mỗi lần, tối đa 3 lần/tuần.

Trẻ từ 3-10 tuổi là giai đoạn vàng để bổ sung yến với liều lượng phù hợp, hỗ trợ phát triển thể chất và trí não.

Yến sào là thực phẩm quý, nhưng người tiêu dùng cần tỉnh táo và trang bị kiến thức để chọn đúng sản phẩm chất lượng, tránh "tiền mất tật mang".