C&M hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị cho nông sản Việt

Mới đây, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị chuyển đổi số nông sản thực phẩm. Hội nghị do Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ và Thương Mại C&M (viết tắt Công ty C&M) tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu cấp cao và đại diện các tổ chức uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, logistics.

Theo Công ty C&M, trong bối cảnh thị trường trái cây và nông sản Việt Nam phát triển mạnh, nhu cầu về một hệ thống phân phối chuyên nghiệp, ổn định và truy xuất rõ ràng ngày càng cấp thiết. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm, C&M định hướng xây dựng một nền tảng phân phối hiện đại, kết nối trực tiếp giữa vùng trồng, nhà nhập khẩu, cửa hàng trái cây và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Mục tiêu của C&M là nâng cao chất lượng phục vụ, giảm trung gian và gia tăng giá trị cho nông sản Việt.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm tại Hội nghị.

C&M hợp tác trực tiếp với các vùng trồng trong và ngoài nước, lựa chọn nhà cung cấp theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Từ khâu thu hoạch, sơ chế, bảo quản đến đóng gói và vận chuyển đều được kiểm soát thống nhất, giúp hạn chế hao hụt và bảo đảm sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn tươi ngon và an toàn.

Một điểm khác biệt của C&M là ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng. Các đơn vị bán lẻ có thể đặt hàng và theo dõi giao nhận qua nền tảng điện tử, đồng thời quản lý tồn kho và dữ liệu bán hàng. Nhờ vậy, hoạt động kinh doanh trở nên chủ động hơn, minh bạch hơn và giảm rủi ro biến động giá.

C&M đặc biệt chú trọng phát triển chuỗi cung ứng lạnh (cold chain) - yếu tố quyết định chất lượng trái cây tươi. Hệ thống vận chuyển và lưu kho được kiểm soát nhiệt độ phù hợp với từng nhóm sản phẩm. Điều này giúp sản phẩm giữ được hương vị, độ tươi và giá trị dinh dưỡng khi đến tay người tiêu dùng tại chợ đầu mối, cửa hàng trái cây hoặc siêu thị.

Song song với thị trường nội địa, C&M cũng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Công ty đóng vai trò cầu nối thương mại giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc - một trong những thị trường quan trọng của ngành trái cây Việt Nam. Việc tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và quy định kiểm dịch giúp nông sản Việt tiếp cận thị trường nước ngoài bền vững hơn, đồng thời mang nhiều sản phẩm chất lượng cao về phục vụ tiêu dùng trong nước.

Định hướng của C&M không chỉ là thương mại đơn thuần, mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông sản bền vững. Việc áp dụng quản lý số hóa giúp giảm chi phí trung gian, ổn định giá bán và tạo lợi ích công bằng cho cả người trồng, nhà phân phối và người tiêu dùng.

Ngoài ra, C&M còn hỗ trợ đối tác bán lẻ trong hoạt động marketing, trưng bày và phát triển thương hiệu. Các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm mới và kết nối giao thương được tổ chức thường xuyên nhằm thúc đẩy tiêu thụ, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm.

“Với vai trò là doanh nghiệp chuỗi cung ứng, C&M đặt mục tiêu trở thành cầu nối tin cậy giữa vùng nguyên liệu hệ thống phân phối người tiêu dùng Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là ổn định nguồn hàng minh bạch giá cả kiểm soát chất lượng tối ưu logistics. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế hiện đại hóa ngành nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế” – đại diện Công ty C&M chia sẻ.

Trong thời gian tới, C&M sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác trên toàn quốc, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ quản lý và logistics để nâng cao năng lực cung ứng. Doanh nghiệp này kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển lâu dài của ngành trái cây nông sản Việt Nam, gia tăng giá trị sản phẩm và nâng tầm vị thế nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.